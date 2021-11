Basé sur le molnupinavir, il s'agit du premier médicament contre le covid qui peut être pris par voie orale.

« Aujourd’hui est un jour historique pour notre pays », a affirmé Sajid Javid, le ministre de la santé britannique, le 4 novembre 2021. « Car le Royaume-Uni est désormais le premier pays au monde à approuver un antiviral qui peut être pris à domicile pour le Covid-19. »

C’est en effet au Royaume-Uni que peut actuellement être prise la pilule par voie orale développée par Merck contre le coronavirus. Il s’agit là d’un médicament curatif, visant à freiner l’infection une fois que l’on est contaminé. En France, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé en avoir commandé 50 000, mais l’usage ne sera possible qu’après validation de l’Agence européenne des médicaments, qui examine encore le dossier.

Comment fonctionne la pilule anti-covid de Merck ?

Le médicament est un antiviral, ce qui signifie qu’il agit une fois qu’une infection a eu lieu. Un virus, lorsqu’il contamine l’organisme, se réplique au sein des cellules. Pour l’empêcher de faire du mal, il faut perturber ce cycle de réplication, et c’est là qu’interviennent les antiviraux.

En l’occurrence, la pilule de Merck est basée sur le molnupinavir. Originellement, ce médicament est connu pour les soins contre l’hépatite C et la grippe. Très tôt dans l’histoire de la recherche sur le coronavirus, des essais ont montré que le molnupinavir était potentiellement efficace contre la maladie Covid-19. Il a d’abord fait ses preuves chez les souris, puis lors des essais cliniques humains de phase 2 et de phase 3. Le laboratoire Merck affirme, à l’issue des études, que cela réduit de 50 % les risques de décès ou d’hospitalisation.

Le molnupinavir insère des erreurs lors de la réplication de l’ARN viral du coronavirus, faisant que toute nouvelle copie du virus basée sur l’ARN perturbé est moins efficace que précédemment. De fil en aiguille, le médicament fait donc muter le coronavirus jusqu’à ce qu’il en meure.

Ce que pourrait changer le molnupinavir

Après avoir étudié les données qui lui ont été transmises par Merck, l’autorité sanitaire britannique en a conclu que le médicament s’avère « sûr et efficace pour réduire le risque d’hospitalisation et de décès chez les personnes souffrant de Covid-19 léger ou modéré et présentant un risque accru de développer une maladie grave. »

Ce médicament présente plusieurs avantages, le premier étant qu’il s’ingère oralement. C’est une première, car les précédents traitements approuvés contre le covid s’injectaient par intraveineuse. Le traitement oral peut quant à lui être administré en dehors du contexte hospitalier et, ainsi, au plus tôt dans la progression de la maladie.

Le communiqué du ministère britannique de la Santé précise que le médicament pourrait changer les choses pour les personnes les plus vulnérables et immunodéprimées. C’est le cas : ces profils de patients, chez lesquels le système immunitaire est défaillant, sont les plus à risque en cas de développement de la maladie Covid-19. Pour ces personnes, le vaccin peut ne pas toujours suffire à booster le système immunitaire. Le risque est alors que des formes graves ou longues les atteignent. Un médicament efficace, sans risque et qui puisse être pris très tôt après l’infection a l’avantage d’éviter une version sévère de la maladie.

Crédit photo de la une : Pixabay Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo