La Lune et Vénus sont à nouveau toutes proches dans le ciel le soir du samedi 9 octobre 2021. Voici comment profiter de ce duo astronomique.

Au lendemain du pic d’activité des Draconides, un nouveau spectacle astronomique est au programme en ce mois d’octobre 2021. Les observatrices et observateurs du ciel peuvent profiter d’une conjonction entre la Lune et Vénus au crépuscule, le samedi 9 octobre.

L’observation de ce binôme céleste peut commencer dès 19h20, lorsque Vénus apparaît à l’œil nu dans le ciel nocturne — peu de temps après le coucher du Soleil, qui a lieu à 19h11 ce samedi soir. La planète brillante est à chercher sur la gauche de la Lune, qui est déjà levée depuis bien longtemps (11h50). La rencontre de la Lune et de Vénus a lieu en direction du sud-ouest, entre les constellations du Scorpion (sur la gauche) et de la Balance (sur la droite).

Un rapprochement bref, d’à peine 40 minutes

Le satellite naturel de la Terre est visible sous la forme d’un mince croissant. La surface du disque lunaire est éclairée par le Soleil à 14 % environ, telle que nous pouvons la voir depuis notre point de vue sur Terre (car, bien sûr, il y a toujours un côté jour et un côté nuit sur la Lune). Lorsque la Lune est en fin croissant comme cela, on peut espérer distinguer la lumière cendrée.

La conjonction s’annonce assez brève, d’une durée de 40 minutes environ, car Vénus cesse d’être visible sans instrument aux alentours de 20h. La Lune suit en allant se coucher à 20h52 ce soir-là.

Si vous manquez cet événement, notez dès à présent la date de la prochaine conjonction de Vénus avec la Lune : ce sera le soir du dimanche 7 novembre. Quelques jours plus tard, les 10 et 11 novembre, c’est de Saturne et Jupiter que la Lune se rapprochera.

