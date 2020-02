La Lune vue de notre planète présente toujours la même face. Elle passe aussi par différentes phases au cours du mois. Mais y'a-t-il des jours et des nuits sur la Lune, comme sur la Terre ?

Sur Terre, l’existence des jours et des nuits est expliquée par le mouvement de rotation de notre planète. Lorsque la planète tourne complètement sur elle-même, par rapport à un point donné, elle nous donne l’impression que le Soleil se lève puis se couche, alternant ainsi entre le jour et la nuit.

Mais qu’en est-il sur la Lune ? Si l’on se trouvait sur l’astre, pourrait-on aussi vivre des jours et des nuits ? La réponse est oui. « Cela me rappelle un morceau très connu de Pink Floyd où l’on entendait une voix dire : ‘There’s no dark side on the moon really’ [ndlr : Il n’y a pas vraiment de face sombre sur la Lune]. Il y a bien une face cachée (invisible depuis la Terre) mais pas de face ‘noire’ qui ne serait jamais éclairée par le Soleil », explique à Numerama Eric Chariot, président de la Société Astronomique de Bourgogne.

La Lune passe par différentes phases au cours d’un cycle qu’on appelle la lunaison. « En pleine lune, c’est la phase visible de la Terre qui est éclairée par le Soleil. En nouvelle lune, c’est la face cachée qui est éclairée. Entre les deux, on constate bien qu’il y a une partie éclairée (là où il fait jour) et une noire (là où il fait nuit) », poursuit Eric Chariot.

La Lune montre toujours la même face à la Terre : pourquoi ? « Elle fait un tour sur elle-même en même temps qu’elle fait un tour autour de la Terre. Elle fait donc un tour sur elle-même, par rapport au Soleil, de 29,5 jours », complète Eric Chariot. Imaginons que l’on puisse s’installer sur la Lune, à un même endroit pendant toute une lunaison. Que verrait-on ? « En un point donné sur la Lune il y aura donc 14,75 jours de jour et 14,75 jours de nuit », résume notre interlocuteur. Autrement dit, un jour sur la Lune correspond à presque 15 jours sur Terre, et une nuit sur la Lune correspond aussi à un peu moins de 15 jours terrestres.

Une animation aide à s’en rendre compte. Elle a été publiée par James O’Donoghue, de l’Agence d’exploration spatiale japonaise (JAXA) sur Twitter le 2 février dernier. Elle montre en même temps la Lune vue de la Terre, la Lune vue « de côté » ainsi que la position du Soleil, de la Lune et de la Terre.

Someone asked me to do an explainer for why we only see one side of the Moon, showing that it still rotates. Well, accumulating so many animations now that I can say "here's one I made earlier !" – pic.twitter.com/UZYKBZw49p

— Dr James O'Donoghue (@physicsJ) February 2, 2020