SpaceX met à disposition un outil qui permet de visualiser la position de la capsule Crew Dragon au-dessus d'un globe terrestre. Cela fait une journée que l'équipage Inspiration4 a quitté la Terre.

Quinze orbites autour de la Terre, des repas pris en micropesanteur, quelques expériences scientifiques également, et surtout le plaisir d’admirer la Terre depuis la coupole du vaisseau Crew Dragon, qui se trouve à près de 575 km d’altitude. La première journée passée dans l’espace pour Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Christopher Sembroski et Sian Proctor a été dense.

The crew of #Inspiration4 had an incredible first day in space ! They’ve completed more than 15 orbits around planet Earth since liftoff and made full use of the Dragon cupola. pic.twitter.com/StK4BTWSA6

— Inspiration4 (@inspiration4x) September 17, 2021