La mission civile de SpaceX, qui a décollé dans la nuit du 15 au 16 septembre, a donné des précisions sur son heure de rentrée sur terre et sur son amerrissage.

C’est bientôt l’heure du retour pour l’équipage d’Inspiration4. SpaceX, la compagnie derrière le projet, a donné plus de détails sur les prochaines heures de la mission et sur leur déroulement. Partis il y a près de 3 jours, Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Christopher Sembroski et Sian Proctor, les civils embarqués à bord de la capsule Crew Dragon, doivent amerrir au large de la Floride le 18 septembre à 19h06, heure américaine, soit à 1h06 du matin dans la nuit du 19 septembre heure française.

The @inspiration4x crew is set to return to Earth on Saturday, September 18 with a targeted splashdown at 7:06 p.m. EDT in the Atlantic Ocean off the coast of Florida — SpaceX (@SpaceX) September 17, 2021

Comment le retour va-t-il se passer ?

Bien que l’amerrissage ne soit pas encore prévu avant des heures, les premières manœuvres ont déjà été effectuées. SpaceX a précisé que la capsule Dragon avait déjà réduit l’altitude de la navette à 365km, et s’était alignée avec le site d’amerrissage. Les prochaines manoeuvres doivent avoir lieu plus tard dans la journée, et le début de la descente est prévu vers minuit et quart heure française.

Depuis leur départ, les quatre civiles ont eu un programme chargé. En plus de « parler avec Tom Cruise », les astronautes ont aussi réalisé des expériences sur le corps humain. Les quatre membres d’équipage avaient des prises de sang à faire, devaient enregistrer des données sur leur rythme cardiaque, leur sommeil, ou encore vérifier la saturation en oxygène dans leur sang.

Vous pourrez suivre en direct la redescente d’Inspiration4 sur Youtube, ou bien directement avec la vidéo ci-dessous. Le live commencera une heure avant l’heure d’amerrissage prévue, donc vers minuit en France.

La suite en vidéo