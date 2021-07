Lors de la manœuvre à proximité de la Station spatiale internationale, tous les astronautes de la mission Crew-2, dont Thomas Pesquet, vont devoir être à bord de la capsule SpaceX. Des raisons de sécurité le justifient.

C’est ce mercredi 21 juillet qu’a lieu une importante manœuvre autour de la Station spatiale internationale. En prévision de l’arrivée, à la fin du mois, de la capsule CST-100 Starliner de Boeing, le vaisseau spatial de SpaceX actuellement arrimé à l’ISS doit être déplacé. Au lieu d’être dans le prolongement du module Harmony, il sera désormais sur le côté, à un autre port d’attache.

Si la procédure n’est pas tout à fait inédite (elle a déjà eu lieu ce printemps, sauf que cette fois, elle impliquait deux capsules de SpaceX), elle pave toutefois la voie à une grande première : si tout se passe bien, il y aura alors pour la première fois de l’histoire deux vaisseaux spatiaux américains différents et fournis par deux entreprises privées arrimés à l’ISS.

Durant cette opération, qui surviendra en orbite autour de la Terre à près de 400 km de haut, les quatre membres de la mission Crew-2 (Shane Kimbrough, Mega McArthur, Akihiko Hoshide et Thomas Pesquet) se trouveront à bord de la capsule SpaceX qui sera déplacée. Les astronautes sont d’ailleurs d’ores et déjà en place. Ce qui, évidemment, pose une question : pourquoi doivent-ils être à bord ?

D’aucuns diraient : parce qu’ils doivent pouvoir manœuvrer la capsule à proximité de l’ISS, en ayant une vue directe sur la carlingue, plutôt que de passer par des opérateurs restés au centre de contrôle ou bien par des commandes de bord automatiques. Mais dans ce cas, est-il nécessaire qu’ils soient tous les quatre à bord ? Ne pourraient-ils pas être juste un ou deux ?

Faire rentrer d’urgence les astronautes en cas de besoin

En fait, c’est essentiellement pour des raisons de sécurité que la présence des quatre astronautes est requise à bord. Il s’agit d’avoir tout le monde à bord (la capsule a de la place pour sept personnes maximum) dans le cas très hypothétique ou ils ne parviendraient pas à se raccrocher à la Station spatiale internationale. Dans ce cas, il leur faudrait se désorbiter et rentrer sur Terre.

Si un scénario aussi problématique survenait, il vaudrait mieux alors rapatrier les quatre astronautes d’un coup, plutôt qu’un, deux ou trois, et laisser le reste de l’équipage dans l’ISS, sans avoir un moyen de transport pour rentrer — il y a certes la capsule Soyouz MS-18, mais elle ne peut transporter que trois personnes (et, en cas d’urgence, il s’agirait de Piotr Doubrov, Oleg Novitski et Mark Vande Hei).

C’est exactement cette procédure qui avait été suivie ce printemps lors du ballet spatial en prévision de l’arrimage des deux capsules SpaceX : les membres de Crew-1 (Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker et Soichi Noguchi ) ont dû monter à bord de celle déjà sur place, lors de son déplacement d’un port à l’autre du module Harmony. Tout s’était heureusement bien passé.

« Le quatuor doit être à bord du véhicule dans le cas peu probable où [il] ne pourrait pas se réamarrer. Cela permet de s’assurer qu’il n’y a pas plus de membres d’équipage sur la Station spatiale internationale que de sièges disponibles sur les vaisseaux d’équipage amarrés », en tenant compte, par exemple, de la place disponible sur le Soyouz. Car en cas de besoin, il faut pouvoir évacuer tout le monde.

Ces procédures ne sont pas récentes. On en trouve trace dès les premières années d’activité de l’ISS, par exemple en février 2001, quand la Nasa évoquait des manœuvres avec le Soyouz et, en cas de raté pour l’arrimage, la nécessité pour l’équipage à bord de la capsule de rentrer sur Terre. Parfois, il a même fallu configurer l’ISS pour qu’elle puisse se gérer automatiquement, sans équipage, au cas où.

