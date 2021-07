Boeing finalise la préparation de son prochain vol d'essai vers l'ISS, en assemblant et testant la fusée qui transportera sa capsule. D'ici vingt jours, le vol surviendra.

On se rapproche de l’instant de vérité pour Boeing. Dans moins de vingt jours, le géant de l’aéronautique saura s’il est en capacité d’envoyer une capsule dans l’espace jusqu’à la Station spatiale internationale (ISS) et de s’y arrimer. Si l’entreprise américaine y parvient, alors elle passera à l’étape d’après, qui consiste à reproduire la manœuvre, mais cette fois avec un équipage d’entraînement à bord.

Au centre spatial Kennedy, en Floride, les préparatifs sont dans leur dernière ligne droite. Dans un point d’étape partagé le 9 juillet, l’agence spatiale américaine rapportait l’assemblage en cours de la fusée Atlas V. C’est elle qui sera chargée de propulser la capsule au-delà de l’atmosphère terrestre, avant que celle-ci, par une série d’orbites de plus en plus grandes autour de la Terre, ne rencontre l’ISS.

🚀 Orbital Flight Test (OFT-2) Launch

🗓️ Friday, July 30

⌚️ 2:53 p.m. ET

The uncrewed OFT-2 mission will test the end-to-end capabilities of @BoeingSpace's Starliner spacecraft and @ulalaunch's Atlas V rocket from launch to docking to a return to Earth : https://t.co/ahI4tGaqm4 pic.twitter.com/MnsXsBNUMP

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) July 9, 2021