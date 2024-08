Lecture Zen Résumer l'article

L’agence spatiale américaine est appelée à trancher sur le cas de la capsule Starliner, arrimée à la Station spatiale internationale (ISS) depuis bientôt 3 mois. Une annonce de la Nasa est prévue ce samedi 24 août 2024.

Cette fois, la Nasa va devoir prendre une décision : peut-on miser sur la capsule Starliner pour rapatrier sur Terre les deux astronautes Barry Wilmore et Sunita Williams ? L’agence spatiale américaine tiendra une réunion interne le samedi 24 août 2024. Le directeur de la Nasa, Bill Nelson, sera présent, ainsi que les principaux responsables.

Deux grands scénarios s’opposent. Dans l’un, il est considéré que Starliner est suffisamment fiable pour quitter la Station spatiale internationale avec les deux membres d’équipage, pour une rentrée atmosphérique en toute sécurité. Dans l’autre, la capsule présente un risque significatif et le voyage de retour doit se faire autrement.

Une conférence de presse doit suivre une heure plus tard pour annoncer la décision. Elle aura lieu à 19 heures (heure de Paris), selon le communiqué de l’agence. Potentiellement, c’est l’avenir du programme Starliner qui se joue : un verdict défavorable sur la fiabilité du véhicule pourrait compromettre la participation de Boeing aux missions habitées.

Deux astronautes en attente de leur retour sur Terre

Jusqu’à présent, la Nasa a temporisé de façon à laisser du temps pour que les équipes d’ingénierie de Boeing déterminent la liste des problèmes et puissent apporter des solutions. Les préoccupations sont de deux ordres : des fuites d’hélium et un petit groupe de propulseurs qui a rencontré des dysfonctionnements.

Présents à bord de l’ISS depuis le début du mois de juin, Barry Wilmore et Sunita Williams devaient rentrer environ huit jours plus tard. Ils approchent aujourd’hui le cap des trois mois à bord de la station. Cela a occasionné un débat sur le statut des deux astronautes : sont-ils coincés dans l’ISS ? Pour la Nasa, la réponse est non.

S’il existe des solutions pour gérer les situations d’urgence, le fait est que les deux intéressés ne sont pas totalement libres de leurs mouvements — ils n’ont pas pu partir à la date prévue et ont dû attendre. Dans l’un des deux scénarios, les deux astronautes pourraient être contraints d’attendre début 2025 et l’assistance de SpaceX.

