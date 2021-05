Le mois de mai 2021 commence : il apporte de nouvelles occasions d'observer le ciel. Voici les dates à noter pour admirer les astres (à l'œil nu) pendant les prochaines semaines.

Pas besoin d’inventer une « super Lune rose » (ça n’existe pas) pour inciter à observer davantage le ciel. Il y a de nombreux spectacles astronomiques accessibles à tous et toutes, à l’œil nu, chaque mois de l’année. Voici ceux qui vont rythmer le mois de mai 2021.

Les phases de la Lune

Ennuyeuse, la Lune ? Même si l’astre est le plus familier du ciel nocturne et probablement le plus aisé à observer, il n’a toujours pas révélé tous ses secrets. Déterminer à quelle époque la Lune s’est formée, par exemple, reste un défi scientifique. On suppose généralement qu’elle s’est formée lors d’un impact géant, mais les conséquences de cet événement restent encore délicates à cerner. Vous pouvez songer à tout cela en contemplant, au fil du mois, les phases de la Lune.

Le lundi 3 mai , c’est le jour du dernier quartier. Concrètement, on peut voir une demi-lune dans le ciel. On dit que la Lune est en quadrature Ouest.

, c’est le jour du dernier quartier. Concrètement, on peut voir une demi-lune dans le ciel. On dit que la Lune est en quadrature Ouest. Le mardi 11 mai correspond à la nouvelle Lune. L’astre se trouvant entre la Terre et le Soleil, il n’est pas visible dans le ciel.

correspond à la nouvelle Lune. L’astre se trouvant entre la Terre et le Soleil, il n’est pas visible dans le ciel. Le mercredi 19 mai , c’est le moment du premier quartier. La Lune est en quadrature Est, à nouveau visible sous la forme d’une demi-lune.

, c’est le moment du premier quartier. La Lune est en quadrature Est, à nouveau visible sous la forme d’une demi-lune. Le mercredi 26 mai, c’est la pleine Lune. Oubliez tous les mythes qui lui sont attribués, et profitez-en simplement pour observer ses structures les plus grandes, au moment où la totalité de sa face visible est éclairée par le Soleil.

Les planètes observables à l’œil nu

Tout au long du mois de mai, vous pouvez observer les planètes à l’œil nu : le tableau suivant donne leurs horaires de visibilité et les constellations dans lesquelles les chercher. Vénus refait son apparition dans le ciel du soir, après être restée invisible en avril.

Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne 1er et 2 21h10 – 21h20 invisible 21h10 – 1h 5h – 6h30 4h30 – 6h30 Du 3 au 9 21h20 – 22h10 21h20 – 21h30 21h20 – 0h50 4h40 – 6h20 4h – 6h20 Du 10 au 16 21h30 – 22h40 21h30 – 21h40 21h30 – 0h40 4h10 – 6h10 3h30 – 6h10 Du 17 au 23 21h40 – 22h50 21h40 – 22h 21h40 – 0h30 3h40 – 6h 3h10 – 6h Du 24 au 30 21h40 – 22h30 21h40 – 22h20 21h40 – 0h20 3h20 – 5h50 2h40 – 5h50 Le 31 invisible 21h50 – 22h30 21h50 – 22h30 2h50 – 5h50 2h10 – 5h50 Constellation Taureau (sauf le 1 et 2, Bélier) Taureau Gémeaux Verseau Capricorne

Les autres phénomènes astronomiques

D’autres phénomènes astronomiques ponctuent le mois de mai 2021.

Le matin du mardi 4 mai , avant l’aube, la Lune est à mi-distance de Saturne et Jupiter, leur conjonction formant un triangle quasiment isocèle.

, avant l’aube, la Lune est à mi-distance de Saturne et Jupiter, leur conjonction formant un triangle quasiment isocèle. Le jeudi 6 mai , c’est le maximum de l’essaim d’étoiles filantes des Êta Aquarides.

, c’est le maximum de l’essaim d’étoiles filantes des Êta Aquarides. Le soir du jeudi 13 mai , le croissant de Lune, très fin, se glisse sous Mercure.

, le croissant de Lune, très fin, se glisse sous Mercure. Le samedi 15 mai , Mars est en conjonction avec la Lune le soir.

, Mars est en conjonction avec la Lune le soir. Le mercredi 26 mai , une éclipse totale de Lune se produit. La France n’est pas dans la zone de visibilité de cette éclipse, qui est observable depuis le Pacifique.

, une éclipse totale de Lune se produit. La France n’est pas dans la zone de visibilité de cette éclipse, qui est observable depuis le Pacifique. Avant l’aube du lundi 31 mai, la Lune est toute proche de Saturne.

Vous savez désormais quand regarder le ciel en mai 2021. Bonnes observations astronomiques !

