Les Êta aquarides vont passer dans le ciel avec un pic d'activité le 6 mai prochain. Comment voir ces étoiles filantes ? D'où viennent-elles ? Voici ce qu'il faut savoir pour les regarder.

Après les Lyrides en avril, un nouvel essaim d’étoiles filantes revient briller dans le ciel en mai 2019. Cette fois-ci, ce sont les Êta aquarides que vous pourrez observer si vous êtes amateur ou professionnel d’astronomie.

Comment les voir ? Que va-t-il se passer dans le ciel ? Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder les Êta aquarides, si les conditions météorologiques le permettent.

Comment observer les Êta aquarides ?

Le pic d’activité des Êta aquarides est attendu pour le 6 mai. Cette pluie d’étoiles est généralement visible entre le 19 avril et le 28 mai, chaque année. Le 6 mai, le Soleil se couchera à 21 heures et 13 minutes : vous pouvez entamer votre observation du ciel après.

Comme d’habitude avec les étoiles filantes, il faudra fuir les lieux lumineux. Faîtes preuve de patience pour espérer voir les Êta aquarides. La localisation de cet essaim donne l’impression qu’il émerge de la constellation du Verseau. Comment la trouver ? Une astuce consiste à chercher le Grand carré de Pégase, un carré formé par quatre étoiles très brillantes. Sa forme permet de le distinguer aisément.

Dans la constellation du Verseau, vous pouvez tenter de chercher l’étoile Eta Aquarii. Elle a donné son nom aux Êta aquarides, car leur radiant (l’endroit duquel les étoiles filantes semblent surgir dans le ciel) est proche de cette étoile.

« L’essaim ne devrait pas être particulièrement intensif », prévient Florent Deleflie, astronome à l’Observatoire de Paris. Vous pouvez vous allonger pour regarder les Êta aquarides, situées plutôt haut dans le ciel. La Lune ne devrait pas perturber l’observation, car elle sera dans la phase de la nouvelle lune. En attendant les étoiles filantes, vous pouvez vous occuper en regardant Jupiter se lever au sud-est, aux alentours de 1 heure.

D'où viennent-elles D’où viennent ces étoiles filantes ?

L’essaim provient de la comète de Halley (désignée officiellement 1P/Halley), identifiée en 1705 par l’astronome britannique Edmond Halley. Il faut 76 années à cette comète très sombre pour faire une révolution complète autour du Soleil. Elle s’éloigne jusqu’à l’orbite de Neptune.

C’est le nuage de poussière laissé par cette comète, qui heurte l’atmosphère terrestre, que l’on peut voir dans le ciel sous la forme d’étoiles filantes. « C’est un vieil essaim, poursuit Florent Deleflie. Plus le passage des comètes est ancien, plus il est difficile de définir l’intensité de l’essaim. Cette intensité diminue au fur et à mesure des années. »

1P/Halley est une comète à courte période, premier membre de la famille des comètes de Halley — qui regroupe des comètes dont la période de révolution est comprise entre 20 et 200 ans. La dernière fois que les observateurs ont pu voir la comète, c’était en 1986. Elle ne reviendra pas dans le système solaire avant 2061.

La comète de Halley a été étudiée lors d’une mission de l’Agence spatiale européenne, à l’aide de la sonde Giotto lancée en 1985. Le survol de l’objet céleste a permis d’apprendre qu’il était un vestige du système solaire, âgé de plusieurs milliards d’années. Des « molécules complexes enfermées dans les glaces de Halley » ont été détectées, selon l’ESA : ces éléments pouvaient potentiellement aider à mieux comprendre la chimie de la vie sur Terre.

Lors du pic d’activité de cet essaim, il est possible d’observer entre 10 et 20 étoiles filantes par heure, d’après la Nasa. Les Êta aquarides sont connues pour leur rapidité et se déplacent à une vitesse de 66 kilomètres par seconde. Le 6 mai, installez vous confortablement et laissez vos yeux s’habituer au noir pendant une demi-heure environ. Vous pourrez ensuite profiter pleinement du spectacle. Bonne observation du ciel !