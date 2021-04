Vous avez du mal à trouver une date à laquelle vous faire vacciner ? Une app et un site très pratiques, créés par Guillaume Rozier, agrègent les centres médicaux près de chez vous pratiquant la vaccination, et vous indiquent quelle est leur prochaine disponibilité.

Un peu plus d’un an après le début du confinement en France, les vaccins contre le Covid-19 sont enfin là. De plus en plus de personnes sont désormais éligibles aux vaccins, mais les places sont rares : la demande étant très forte, il est très difficile de trouver un rendez-vous. Les centres qui pratiquent la vaccination sont très souvent surchargés, les médecins ne sont pas toujours indiqués, et les numéros de téléphone peuvent être difficiles à trouver.

Vite Ma Dose ! est un outil et une application développés par Guillaume Rozier, le data scientist à l’origine du site Covid Tracker, et dont le but est d’aider à contourner toutes ces difficultés. « Ce nouvel outil détecte automatiquement le prochain RDV disponible dans votre département sur Doctolib », a-t-il expliqué sur Twitter.

Vous pouvez vous rendre sur Vite Ma Dose ! ici, ou bien télécharger l’app pour iOS ici et pour Android ici.

L’application Vite Ma Dose : une nouvelle manière de trouver un rendez-vous vaccin

L’application Vite Ma Dose est disponible depuis le 22 avril 2021. Il n’y a pas besoin de s’inscrire pour l’utiliser : il suffit de sélectionner votre département dans la liste, après quoi les prochains rendez-vous disponibles s’afficheront. Il vous suffira à ce moment-là de cliquer sur « prendre un RDV », et vous serez redirigés vers Doctolib, Keldoc, MaPharma, Maiia ou Ordoclic.

Ces services ne sont pas directement liés à Vite Ma Dose : il faudra continuer le parcours d’inscription sur leurs sites respectifs.

Trouver un rendez-vous avec le site Vite Ma Dose : comment ça marche ?

Sur le site Vite Ma Dose, pour trouver votre rendez-vous, il vous suffit de rentrer votre numéro de département. Vite Ma Dose ! vous indiquera alors dans quel centre des créneaux sont disponibles, à quelle date et à quelle heure. Il vous suffira alors de cliquer sur le centre ou l’horaire qui vous arrange le plus, et vous vous retrouverez directement sur le site de prise de rendez-vous médicaux Doctolib, et vous pourrez vous enregistrer directement.

Dans un premier temps, Vite Ma Dose ! était un outil uniquement basé sur les rendez-vous de Doctolib. Désormais, le site français annonce des prises de rendez-vous sur les principales plateformes de mises en relation médicales : Doctolib, Maiia, Ordoclic, Keldoc et MaPharma.

Un outil « non officiel »

Guillaume Rozier le rappelle de lui-même, Vite Ma Dose ! « n’est pas un outil officiel, n’est pas exhaustif et ne remplace pas une recherche manuelle ». Il ne faut donc pas s’appuyer entièrement dessus, même s’il reste un outil très pratique faisant économiser beaucoup de temps.

Si vous voulez chercher des disponibilités par proximité géographique plutôt que par département, c’est également possible. Tout en bas de la page, vous trouverez une carte de France. Il vous suffira de zoomer sur le département ou la zone de votre choix afin de voir l’emplacement des centres de vaccinations, et de cliquer sur celui qui vous arrange le plus : vous vous retrouverez sur leur site de prise de rendez-vous.

Néanmoins, un petit désavantage : l’affichage sur la carte ne précise pas quelle est la prochaine date de disponible pour se faire vacciner.

Crédit photo de la une : Montage Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo