Une très belle vidéo avec du son, publiée sur Twitter le 18 février, montre la planète Mars en couleur. Attention : il ne s'agit pas des premières images de Perseverance sur Mars, mais d'une animation d'un panorama immortalisé par le rover Curiosity en 2019. Et ce dernier n'a pas de micro pour enregistrer de son.

Vous avez peut-être vu une vidéo beaucoup tourner sur les réseaux sociaux, depuis le 18 février 2021. Elle est notamment partagée par un compte Twitter intitulé Science Club, et légendée d’une seule phrase : « Incroyable Mars (mettez le son) ».

La vidéo est bluffante : il s’agit d’un panorama qui balaie de droite à gauche la surface de Mars, du point de vue d’un rover, et en couleur. On entend même du son, censé venir de la planète rouge.

Mais attention, cette image n’a pas été prise par le robot Perseverance, contrairement à ce que beaucoup d’internautes peuvent être tentés de croire. Il faut dire que la vidéo a été partagée par ce compte Twitter (qui est en fait amateur, et donc le vrai identifiant est un obscure « IrfanKh65232660 ») le 18 février 2021, soit le jour même où le rover Perseverance s’est posé sur Mars avec succès, et dans le plus grand ramdam médiatique. Ce timing peut donc très naturellement prêter à confusion.

Une animation d’un panorama pris par Curiosity en 2019

Alors, d’où vient cette vidéo ? Il s’agit bien d’images prises sur la planète rouge (c’est déjà un bon point), mais elles ont été immortalisées par un autre robot, Curiosity, qui a atterri sur Mars en 2012.

Curiosity est sur Mars depuis neuf ans : le rover envoie régulièrement des images de ce qu’il « voit » autour de lui. En 2019, le rover a pris des images pour constituer ce panorama bluffant en couleur, qui reste à ce jour le plus détaillé que l’on connaît. C’est ce panorama-là que l’on voit sur la « vidéo » mise en ligne sur le compte Twitter Science Club : on balaie d’un bout à l’autre cette immense photo d’1,8 milliard de pixels, qui a été présentée par la Nasa le 4 mars 2020. Elle est en fait constituée de plus d’un millier d’images, prises pendant plusieurs jours, qui ont été assemblées par les équipes de la Nasa sur Terre.

La vidéo de Science Club qui circule (et qui avait déjà dépassé les 33 000 partages et les 100 000 interactions, le 20 février) n’est donc pas nouvelle, et elle ne date certainement pas du 18 février 2021.

Ce panorama a encore, à ce jour, de la plus haute définition d’une image prise sur Mars. Néanmoins, Perseverance et ses nouveaux outils et caméras ne devraient pas tarder à venir battre ce record.

On ne connaît pas encore le son de Mars

Dans la vidéo de Science Club, on entend un bruit de fond : une sorte de son très sourd, comme si une sonde avait capté beaucoup de vent. Or, Curiosity n’a pas de micro : c’est Perseverance qui est le tout premier rover à avoir des vraies « oreilles » sur Mars. D’ailleurs, le robot sera équipé de deux microphones, dont un qui a été développé par l’ISAE-SUPAER, à Toulouse. Il est alimenté par la SuperCam, « l’œil » français (lui aussi) du rover.

Lorsqu’il enregistrera les premiers sons sur Mars — d’ici quelques jours — il s’agira tout simplement d’une première mondiale : « Des robots ont répliqué le toucher sur Mars, des caméras nous ont donné la vue, des bras robotiques ont fourni le toucher, et des capteurs minéraux nous ont permis de goûter et sentir la planète Mars. Mais l’ouïe est le dernier des cinq sens que nous n’avons pas encore expérimenté sur Mars », explique la Nasa sur la page de son site officielle dédiée aux micros sur Perseverance.

La sonde Insight a bien enregistré des « sons » en 2018, cependant ils ne provenaient pas d’un micro : il s’agissait de données agrégées à partir d’un sismomètre et d’un capteur de pression de l’air, qui ont été manipulées et travaillées pour recréer un son.

Les vraies images prises par Perseverance

Les seules photos en couleur dont la Terre dispose actuellement de Perseverance ont été diffusées le 19 février 2021 au soir. On y voit le sol martien, immortalisé par deux des six « Hazcam » (pour « hazard avoidance cameras ») du rover, qui fait encore ses premiers pas (ou premières roues) sur Mars.

Au passage, les toutes premières images envoyées par Perseverance à la Terre étaient en noir et blanc : on vous explique pourquoi ici.

