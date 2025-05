Lecture Zen Résumer l'article

Perseverance, le rover martien, explore depuis peu une zone nommée « Krokodillen » par les scientifiques. Cette zone contient certaines roches les plus anciennes de la planète rouge avec une présence détectée d’argile, mais aussi, potentiellement, d’olivine et de carbonates.

Le rover martien Perseverance n’a pas littéralement roulé sur un crocodile… Il est cependant depuis peu en train d’explorer une nouvelle région de la planète Mars, que les scientifiques ont baptisée « Krokodillen », d’après une crête montagneuse de l’île Prins Karls Forland en Norvège et qui signifie « crocodile » en norvégien. Cette zone pourrait contenir « certaines des plus anciennes roches martiennes », précise le communiqué de la Nasa, le 19 mai 2025.

Des roches parmi les plus anciennes sur Mars

De l’argile avait été détectée auparavant, dans la région de Krokodillen. « Comme les argiles ont besoin d’eau liquide pour se former, elles fournissent des indices importants sur l’environnement et l’habitabilité de la planète Mars primitive », explique la Nasa dans son communiqué. Détecter de l’argile dans cette région renforcerait donc l’hypothèse selon laquelle il y a eu dans un passé lointain une présence d’eau liquide abondante sur la planète rouge. Probablement même, avant la formation du cratère Jezero, créé par l’impact d’un astéroïde : « Les roches de Krokodillen se sont formées avant la création du cratère Jezero, au cours de la première période géologique de Mars, le Noachien, et comptent parmi les plus anciennes roches martiennes. »

La nouvelle zone explorée par Perseverance sur Mars. // Source : NASA/JPL-Caltech (photo recadrée)

Et ça n’est pas tout. Aux abords de Krokodillen, pourraient se trouver des zones riches en olivine (qui se forment à partir de magma) mais également en minéraux carbonatés. Ces derniers proviennent en général d’une interaction dans l’eau entre la roche et le dioxyde de carbone dissous. Par ailleurs, ce sont de véritables disques durs, car « ils sont connus pour être d’excellents conservateurs de la vie microbienne ancienne fossilisée et pour enregistrer le climat ancien ».

La nouvelle stratégie d’échantillonnage de la Nasa pour Perseverance

Cette arrivée à Krokodillen s’accompagne de plusieurs changements pour Perseverance. « Nous explorons Mars depuis plus de 4 ans, et chaque tube d’échantillon rempli à bord a sa propre histoire, unique et fascinante », raconte Katie Stack Morgan, scientifique de la Nasa spécialisée sur Mars, qui travaille sur la mission de Perseverance au JPL. « Il reste sept tubes d’échantillon vides et beaucoup de route devant nous », ajoute-t-elle.

L’équipe a donc décidé de laisser quelques échantillons non-scellés pour avoir la liberté d’en jeter si elle décide qu’elle en a trouvé un plus intéressant, avec « une caractéristique géologique plus convaincante scientifiquement ». Comme l’explique Katie Stack Morgan, « cette stratégie nous offre une flexibilité maximale pour poursuivre notre collecte d’échantillons de roches variés et fascinants ».

Avant de prendre cette décision, l’équipe a évidemment d’abord évalué s’il y avait des risques :

de diminuer la qualité d’un échantillon en ne le scellant pas son tube,

de contaminer un échantillon ultérieur avec les restes de ce qu’il y avait auparavant dans le tube.

Dans les deux cas, les réponses se sont avérées négatives ou avec de très faibles risques par rapport aux avantages que cela apporterait. En parlant, par exemple, du risque de contamination, Katie Stack Morgan conclut : « Il s’agit d’un problème mineur, et d’un échange intéressant contre la possibilité de collecter les échantillons les plus performants et les plus convaincants lorsque nous les trouverons. »

