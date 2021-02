C'est tout simplement historique : « Nous avons enregistré un son sur la surface de Mars », s'est ému un membre de la Nasa.

C’est tout simplement une première mondiale. Pour la toute première fois un robot a enregistré, avec un micro, le son de Mars. « Il s’agit bien du bruit du vent qui a été enregistré par un micro et renvoyé vers nous », a annoncé très fièrement un membre de l’équipe de la Nasa, au cours d’une présentation très attendue le 22 février 2021.

Ce son provient du rover Perseverance, qui a atterri sur la planète rouge le 18 février dernier, et dont la vidéo de l’atterrissage a été diffusée pour la première fois quatre jours plus tard.

Vous pouvez écouter le bruit qu’il y a sur Mars ci-dessous, ou en suivant ce lien sur le Soundcloud de la Nasa.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021