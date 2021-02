Après plusieurs mois de voyage interplanétaire et un atterrissage de 7 minutes à haut risque, le rover Perseverance a bien posé ses roues à la surface de Mars.

Les « 7 minutes de terreur » sont passées. Le rover Perseverance s’est correctement posé sur la surface martienne, dans le cratère Jezero, a confirmé la Nasa sur Twitter. « Je suis sauf sur Mars », a tweeté l’agence spatiale en prêtant une voix imaginaire au rover.

I’m safe on Mars. Perseverance will get you anywhere. #CountdownToMars — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Au terme d’un voyage interplanétaire de 7 mois et 480 millions de kilomètres, l’astromobile a atteint la planète rouge, tandis que les équipes responsables de la mission et le public retenaient leur souffle. La phase de l’atterrissage était pressentie comme un moment intense et plutôt angoissant, d’où l’expression de « 7 minutes de terreur » forgée par le Jet Propulsion Laboratory. Peu après son arrivée sur Mars, le rover a pu envoyer une première image.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Un deuxième rover sur Mars

Avec l’arrivée de Perseverance, l’agence spatiale américaine dispose désormais d’un deuxième rover actif sur Mars — l’autre astromobile étant Curiosity. Le nouveau venu va avoir un principal objectif : rechercher les signes d’une possible vie microbienne passée sur la planète rouge. Dans ce but, Perseverance est équipé d’une instrumentation scientifique qui va notamment lui permettre de collecter des échantillons du sol de Mars, destinés à revenir un jour sur Terre. Ainsi, le rover pourrait aider à répondre à une question essentielle : Mars a-t-elle été habitable ? Cette dimension microbiologique est inédite : jamais des échantillons n’ont encore été ramenés de l’espace avec l’objectif d’étudier les traces de la vie.

À lire : Perseverance : 10 questions pour comprendre la mission Mars 2020

La présence de Perseverance sur Mars devrait également s’avérer très importante dans la perspective d’une future mission habitée sur la planète. Le rover va ainsi tester une méthode pour produire de l’oxygène à partir de l’atmosphère martienne. Par ailleurs, l’astromobile n’est pas seul à s’être posé dans le cratère Jezero : l’hélicoptère Ingenuity est logé sous son ventre. Au moment opportun, il sera posé sur le sol martien et devrait tenter de voler. S’il y parvient, il s’agira du premier vol jamais effectué sur une autre planète dans toute l’histoire de l’exploration spatiale.

Le site qui accueille Perseverance n’a pas été choisi au hasard : le rover s’est posé dans le cratère Jezero, une structure d’impact d’un diamètre de 45 kilomètres. La zone abrite un delta, c’est-à-dire une embouchure qui a dû se former là où de l’eau s’est probablement jetée dans un lac. Après que cette localisation ait été retenue pour y poser Perseverance, il s’est avéré que le cratère Jezero était encore plus prometteur qu’escompté.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo