Le rover martien Perseverance a envoyé des images sublimes de la planète Mars, cette fois-ci en couleur.

Perseverance continue de nous régaler, tout la haut, sur la planète Mars. Après avoir atterri avec succès sur la planète rouge le 18 février 2021, il vient d’envoyer, samedi 20, les premiers clichés en couleur qu’il a pris. Le résultat est sublime.

Jusqu’ici, les toutes premières images que Perserverance avait envoyées de Mars le 19 février 2021, étaient en noir et blanc. Pourtant, le rover est équipé de caméras en couleur, ce qui poussait à se demander pourquoi les premières photos reçues n’étaient pas en couleur. C’est tout simplement une histoire de poids des images et de temps de transmission : une photo en noir et blanc est plus rapide à renvoyer sur Terre, c’est donc celles-ci qui ont été privilégiées au début.

Mais Perseverance a de quoi envoyer de nombreuses images en couleur, et la Nasa devrait en recevoir encore beaucoup d’autres — en plus de la très attendue vidéo de l’atterrissage du rover, de son point de vue, qui est encore en train d’être reçue et éditée sur Terre, avant d’être diffusée au grand public.

À lire : Méfiance : cette vidéo de Mars avec du son ne vient pas de Perseverance

Les premières photos en couleur prises sur Mars par Perseverance

Dans ce premier cliché, on observe la surface de la planète, une espèce de matière terreuse jonche le sol, on voit des petits cailloux et des rochers. Cette image a été prise par une des caméras fixées sur le ventre de Perseverance — à ne pas confondre avec la SuperCam, l’« œil » du rover est composé de spectromètres, d’une caméra et d’un microphone.

La deuxième image montre une des six énormes roues de Perserverance sur Mars. Elle a également été prise par une des six « Hazcam » (pour « hazard avoidance cameras ») du robot, dont la principale fonction est de servir à détecter d’éventuels obstacle.

La troisième image qui circule ce 20 février, c’est une vue de « haut » du rover qui est une capture d’écran de la vidéo prise par « plusieurs caméras de la Nasa » alors que Perseverance continuait sa descente vers la surface martienne. « Cette image a été prise depuis la caméra sur mon jetpack (réacteur dorsal), et me montre dans les airs, juste avant que mes roues ne touchent le sol », a tweeté le compte officiel du robot.

D’ici quelques heures, la Nasa devrait diffuser cette vidéo très attendue, de son atterrissage sur Mars, de son point de vue. À l’époque de Curiosity, en 2012, nous n’avions pu avoir qu’une vidéo en stop-motion.

La quatrième photo qui a été partagée par la Nasa ce 20 février provient non pas de Perseverance mais de Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), la sonde qui survole Mars depuis 2006, et donc sa caméra High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) est capable de photographier, depuis des années, la surface martienne.

Comme elle l’avait fait pour Curiosity à l’époque, elle a publié une image incroyable du moment où Perserverance s’est posé sur Mars — sur la partie zoomée, on peut voir son parachute encore accroché. Cette photo a été prise le 18 février par la sonde MRO qui se situait environ à 700 kilomètre du rover à ce moment là.

À lire : Perseverance : 10 questions pour comprendre la mission Mars 2020

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo