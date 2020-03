Pourquoi la distanciation sociale est essentielle

Scientifiques, médecins et urgentistes appellent à un confinement depuis que le virus se développe en Europe. Mais c’est une chose d’appeler des populations entières à rester chez elles, c’en est une autre de les amener à comprendre pourquoi ces mesures extrêmes sont essentielles. D’autant que, plus vite elles sont prises, plus vite elles ont un impact et plus vite elles peuvent enrayer la mécanique épidémique.

La ressource en ligne la plus évocatrice à ce sujet est le Coronavirus Simulator du Washington Post, que nous vous invitons à lire de toute urgence. Ses graphiques montrent la manière dont une épidémie fonctionne et comment la contamination progresse dans le temps. Leur simplicité démontre visuellement qu’une quarantaine permet de « lisser la courbe » des malades, ce qui est la chose la plus urgente en phase 3 de l’épidémie : désengorger les hôpitaux afin qu’ils aient suffisamment de ressources et de lits à disposition pour soigner tout le monde.

Extrait de l’un des graphiques du Washington Post

On apprend également avec ces animations qu’une absence de quarantaine crée une bosse dans l’épidémie, ce qui surcharge les hôpitaux et augmente mécaniquement le nombre de cas non pris en charge, par manque de moyen. Les contaminations sont aussi nettement plus nombreuses qu’avec un mécanisme de quarantaine mis en place. Mais, outil politique, la quarantaine n’est pas absolue : il est possible d’y échapper et de rencontrer des gens sur le chemin des courses ou dans les supermarchés.

C’est pourquoi le dernier point abordé par le média américain, et qui est peut-être le plus difficile à supporter, est la distanciation sociale. Dans l’absolu, elle doit être couplée avec la quarantaine pour être efficace. Moins nous rencontrons de personnes chaque jour, moins nous avons de chance de créer de nouveaux vecteurs de contamination. C’est particulièrement le cas dans une épidémie comme celle que nous vivons, avec un virus extrêmement contagieux.

En définitive, comme la quarantaine n’est jamais efficace à 100 %, le modèle de distanciation sociale est de plus en plus efficace à mesure qu’il est aussi de plus en plus radical. En pratique, les pays européens auraient donc tout intérêt à jouer sur les deux tableaux : décréter une quarantaine pour limiter les déplacements et continuer d’informer et de sensibiliser à la distanciation. Plus ces habitudes seront prises rapidement par toutes et tous, moins la crise épidémique se prolongera.