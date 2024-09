Lecture Zen Résumer l'article

Le studio Fntastic, qui a acquis une réputation exécrable après l’échec de The Day Before, tente un retour. L’équipe s’excuse, promet de faire mieux et lance un nouveau projet, aux contours bien plus modestes : Escape Factory. Mais le jeu repose sur un financement participatif, et la défiance a ressurgi immédiatement.

C’est un retour auquel personne ne s’attendait. Après le scandale suscité par le jeu vidéo The Day Before, qui a finalement été considéré comme une arnaque déguisée, le studio Fntastic tente de rebondir. Sur X (ex-Twitter), un compte a été activé le 26 septembre et plusieurs messages ont été publiés sur le thème de la réhabilitation.

« Tout le monde mérite une seconde chance », écrit ainsi Fntastic. « Nous présentons nos plus sincères excuses à tout le monde pour The Day Before et assumons l’entière responsabilité de ce qui s’est passé ». Le message est accompagné d’un lien menant vers un site web dans lequel est présenté un plan d’action pour regagner la confiance du public.

The Day Before. // Source : Capture d’écran

Le retour que tente de faire Fntastic sera indéniablement très difficile. La défiance du public est immense, en témoigne l’apparition sur X d’une note communautaire sous l’un des messages du studio concernant la mise en place d’un financement participatif via Kickstarter. On y lit une mise en garde sur une « arnaque potentielle ».

« Avant d’envisager de donner de l’argent à Fntastic, rappelez-vous qu’ils ont menti sur l’état de The Day Before aux investisseurs, aux bénévoles et à la communauté des joueurs », développe l’avertissement. Par ailleurs, sur X l’accueil est glacial. Chaque tweet du studio a suscité une cascade de réactions très négatives.

The Day Before, échec retentissant du jeu vidéo en 2023

Cette suspicion généralisée est à la hauteur de l’affaire The Day Before, qui a éclaté en 2023. Il s’agissait d’un jeu multijoueur qui devait emprunter au domaine des jeux massivement multijoueur (MMO) et au thème du survival horror, avec des mécaniques de tir à la troisième personne. Visuellement, le titre semblait très alléchant.

Mais l’enthousiasme a progressivement laissé place au doute, puis au rejet. Il n’a jamais été véritablement question d’un MMO. Au mieux, il s’agissait d’un banal jeu de tir. Pour ne rien arranger, le titre était techniquement loin des standards, pour ne pas dire inabouti, le gameplay était pauvre. Si c’était un vrai projet, c’était un échec industriel.

Le jeu semblait prometteur. // Source : Fntastic

Finalement, le jeu a été retiré de Steam quelques jours après sa sortie, après un retour de bâton communautaire d’une rare violence (une disparition qui a toutefois fait fleurir des escroqueries périphériques, sans lien avec le studio). Les serveurs ont été débranchés début 2024. L’histoire, en somme, devait s’arrêter là.

Fntastic a un nouveau jeu : Escape Factory

La tentative de retour de Fntastic se fait avec un nouveau jeu vidéo, baptisé Escape Factory. Son ampleur apparait nettement plus modeste que The Day Before. Titré Escape Factory, il s’agit d’un « jeu d’évasion multijoueur coopératif basé sur la physique, se déroulant dans des usines dangereuses, pour 4 à 8 joueurs ».

Le titre opte pour un affichage en vue isométrique et une direction artistique proche de celle des cartoons, ce qui permet d’opter pour une modélisation et des environnements plus simples, loin du réalisme de The Day Before. Il y a d’ores et déjà une bande-annonce de présentation et le jeu est listé sur Steam, accessible gratuitement sous la forme d’une démo.

Source : Fntastic

Les mécaniques, les graphismes, l’animation et l’ambiance peuvent donner l’impression que Escape Factory s’inspire de certaines approches déjà vues dans Fall Guys (avec une vue de dessus) et des titres comme Chained Together, pour l’indispensable coopération. Rien ne dit qu’ils ont copié ; cela donne toutefois une idée du genre de jeu.

Sur Kickstarter, le compteur indique avoir récolté un peu plus de 11 400 dollars via une trentaine de contributeurs. Le projet sera proposé pendant un mois en financement participatif. Comme dans ce genre de cas, selon le montant investi, des récompenses sont attachées suivant les paliers. Cela démarre à 3 dollars, jusqu’à 12 000.

Le studio tente l’arc de la rédemption

Fntastic, qui après l’échec de The Day Before, avait chargé une partie des blogueurs qui ont été, selon le studio, responsables du fiasco, a maintenant un mois pour convaincre. Sur Twitter, l’entreprise fait en tout cas un effort manifeste de relations publiques, en répondant à plusieurs messages, en particulier sur l’affaire The Day Before.

Ils disent pourquoi ils ont gardé le nom du studio (« nous ne nous cachons pas. Nous sommes prêts à admettre nos erreurs et à nous améliorer »), ils expliquent pourquoi ils ne tentent pas de refondre The Day Before (ils n’ont pas les droits) ou encore qu’ils rejettent le qualificatif d’arnaque, puisque les remboursements ont eu lieu.

Extrait du gameplay. // Source : Fntastic

Signe supplémentaire qui est censé démontrer le renouveau de Fntastic, le studio précise que le modèle choisi pour cette campagne Kickstarter est tout ou rien : « les contributions seront remboursées si nous manquons l’objectif. Nous apprécions votre soutien, et tous les fonds iront au développement, pas au profit. »

« Il sera difficile de regagner la confiance des gens, mais nous sommes motivés pour créer d’autres jeux si notre Kickstarter est couronné de succès », continue le studio. D’ailleurs, un deuxième titre, mystérieux, est d’ores et déjà listé comme possible nouveau projet, si le premier arrive à éclore. Un jeu qui est promis comme « innovant ».

Fntastic l’assure : « nous allons réparer nos erreurs passées et nous préparer à mieux revenir ». C’est en tout cas un pari audacieux que de tenter un arc de la rédemption Pour le studio, en réalité, c’est quitte ou double. Un autre raté avec Escape Factory condamnerait irrévocablement l’équipe. Surtout si des accusations semblables à The Day Before apparaissent.

