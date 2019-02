L'agence spatiale japonaise prévoit de procéder à un récupération d'échantillons sur l'astéroïde Ryugu le 22 février.

Depuis sa mise en orbite autour de l’astéroïde Ryugyu, la sonde spatiale japonaise Hayabusa 2 n’a pas chômé : outre les observations effectuées à bonne distance, elle a largué à la surface trois engins : deux astromobiles japonais, les rovers MINERVA-II, ainsi qu’un atterrisseur franco-allemand, Mascot. Mais en réalité, Hayabusa 2 n’a pas encore attaqué le gros morceau de sa mission.

L’objectif fondamental de la sonde consiste en effet à ramener des échantillons sur Terre. Or, cela ne peut se faire qu’au prix d’une manœuvre délicate, à savoir un posé-décollé à la surface de Ryugu. L’engin devra être en contact avec le sol pour récupérer de la matière. Puis, il lui faudra repartir et repartir en direction de la planète Terre, dès qu’une trajectoire idéale aura été calculée.

On sait désormais à quelle date l’opération aura lieu : elle surviendra le 22 février. Hayabusa 2 commencera sa descente la veille et touchera terre le lendemain à 8 heures du matin, selon l’heure normale du Japon (minuit en France métropolitaine).

The touchdown operation to collect a sample from Ryugu will be between February 20th – 22nd. Hayabusa2 is scheduled to begin the descent from February 21, and touchdown on the surface of Ryugu around 8am on February 22 (JST). It is the pinnacle of the mission !

— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) February 6, 2019