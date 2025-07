Lecture Zen Résumer l'article

Elon Musk promet de tenir une conférence sur le futur du Starship juste avant son prochain essai en vol. Celui-ci pourrait advenir au début du mois d’août.

Où en est le développement du Starship, depuis la catastrophique explosion de son étage supérieur lors d’un test de mise à feu, en juin ? L’entreprise SpaceX ne s’était guère épanchée sur la question ces dernières semaines. Elle se contentait de poursuivre le chantier de sa future fusée, qui doit à terme remplacer la Falcon 9.

Le futur du Starship fera l’objet d’un point d’étape

Cependant, un point d’étape surviendra prochainement, a promis Elon Musk sur X (ex-Twitter) le 25 juillet 2025. Celui-ci est censé advenir un peu avant le dixième vol d’essai du Starship, attendu au plus tôt le 4 août. Dans une prise de parole survenue à la mi-juillet, Elon Musk avait suggéré que ce tir surviendrait dans à peu près trois semaines.

« Peu avant le prochain vol, je ferai une mise à jour technique en direct sur Starship, passant en revue les progrès réalisés à ce jour et les plans d’ingénierie, de production et de lancement pour l’avenir », a déclaré le chef d’entreprise. Ce dernier avait déjà tenu une conférence semblable en mai, avec un accent particulier mis sur la conquête de Mars.

Un essai du premier étage. // Source : SpaceX

On sait ainsi que la suite du Starship s’écrira avec 42 moteurs, au lieu de 39 aujourd’hui, qu’une nouvelle version du moteur Raptor v3 sera déployée sur le lanceur et que celui-ci sera beaucoup plus haut. Par ailleurs, une révision du design est aussi prévue — par exemple, les panneaux de stabilisation (grid fins) passeront de quatre à trois.

SpaceX travaille également à des modifications de chaque grand segment de sa fusée, à savoir le propulseur Super Heavy et l’étage supérieur, qui a le même nom que la fusée — et qui a donc connu un important déboire en juin dernier. Ces derniers mois, c’est cette partie particulière de la fusée qui pose des difficultés à Starship. Et qui mériterait sans doute une refonte.

