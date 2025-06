Lecture Zen Résumer l'article

D’après un avis de l’administration fédérale de l’aviation (FAA), le vol 10 de la fusée géante Starship était potentiellement attendu pour la fin juin. L’explosion de l’étage supérieur, dix jours avant, repousse à une date incertaine le prochain test du lanceur.

Si l’étage supérieur du Starship n’avait pas explosé dans la nuit du 18 au 19 juin, le dixième vol de la fusée géante aurait vraisemblablement eu lieu dans les tous prochains jours. C’est ce qui ressort d’un avis de l’administration fédérale de l’aviation (FAA), qui régule les activités spatiales outre-Atlantique, qu’a pu consulter Ars Technica.

Cet avis mentionnait en effet une fenêtre de tir s’ouvrant à partir du 29 juin 2025, soit dans une dizaine de jours. Coïncidence malheureuse : la parution de ce document est survenue à peine quelques heures avant l’explosion de l’engin sur son banc d’essai, à Massey, le site qu’utilise SpaceX pour mener ses tests avant de procéder à un véritable vol.

La fin de l’étage supérieur, lors du test. // Source : NASA Watch

Incertitudes sur la suite

On pouvait se douter que ce vol n’était plus si éloigné. Les responsables de SpaceX, dont Elon Musk, suggéraient peu après le vol 9 que le prochain test surviendrait d’ici à quelques semaines — on tablait alors pour un lancement en juin ou en juillet. Et, d’ordinaire, les essais de mise à feu statique, pour tester la propulsion, sont organisés peu avant un décollage.

L’étage supérieur avait procédé à un test unique de moteur le 16 juin et, le jour de l’explosion de l’engin, c’était un essai de mise à feu statique qui était planifié. Si tout se serait bien passé, il y aurait également dû y avoir la même chose pour le propulseur (Super Heavy). Puis, les deux segments auraient été assemblés et positionnés sur le pas de tir.

De fait, il est aujourd’hui hautement improbable d’espérer un vol 10 avant au moins plusieurs semaines.

SpaceX doit remettre en état le banc d’essai qui a été partiellement endommagé par l’explosion, mais aussi déterminer avec précision ce qu’il s’est passé (une première piste pointe un souci dans un réservoir sous pression), et effectuer les corrections requises. Par ailleurs, il va aussi falloir miser sur un autre second étage.

Des sujets pour lesquels SpaceX n’a pas encore souhaité s’exprimer lors de sa première prise de parole post-incident.

