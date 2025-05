Lecture Zen Résumer l'article

La montée des eaux, en 2024, est plus importante que la prédiction faite par la Nasa. La raison n’est pas seulement la fonte des glaces. Le changement climatique revêt bien des formes.

« La hausse observée en 2024 a été plus importante que prévu », avertit John Willis. Ce chercheur spécialisé dans la montée des eaux travaille à la Nasa, au Jet Propulsion Laboratory. « Chaque année est un peu différente, mais ce qui est clair, c’est que l’océan continue de monter et que le rythme de cette montée est de plus en plus rapide. »

En chiffres : la montée des eaux en 2024 était de 0,59 centimètre. Le taux anticipé était pourtant de 0,43 centimètre (ce qui était déjà beaucoup à l’échelle de l’océan). Ces nouveaux travaux de la Nasa, permis grâce à une surveillance satellite et partagés en mars 2025, livrent un nouvel indicateur sur l’accélération du changement climatique et l’un de ses effets les plus importants.

La montée des eaux en 2024 ne devait pas être aussi élevée. // Source : NASA

D’où vient la montée des eaux ?

Deux tiers de la montée des eaux proviennent habituellement de la fonte des glaciers et de la calotte glaciaire. Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas la seule cause. Le tiers restant provient de la dilatation thermique de l’eau. En effet, à mesure que la planète se réchauffe, une part énorme (90 %) de la chaleur qui en résulte est absorbée par les océans. La température de l’eau ne se contente pas d’augmenter : l’eau se dilate, ce qui génère une expansion. Comme si la mer « gonflait » sous l’effet de la chaleur, en somme.

En 2024, la répartition entre la fonte et la dilatation s’est inversée : les deux tiers de l’élévation du niveau de la mer provenaient de la dilatation thermique de l’eau. Sauf que cette dernière est proportionnelle au réchauffement, et c’est là que le bât blesse : « L’année 2024 étant la plus chaude jamais enregistrée, les océans en expansion suivent le mouvement et atteignent leur niveau le plus élevé depuis trois décennies », précise Nadya Vinogradova Shiffer, responsable des programmes d’océanographie physique au sein de l’agence spatiale. En 2024, on a effectivement constaté une augmentation de 1,55 degré au-dessus des niveaux pré-industriels — un record.

Représentation graphique de la montée des eaux, entre 1993 et 2024. // Source : NASA’s Scientific Visualization Studio

Cela ne signifie pas pour autant que la fonte des glaces ralentit ou se stabilise. Au contraire, elle accélérerait aussi de son côté, comme le montrait encore tout récemment une étude publiée en février 2025. La montée des eaux a donc fait face, en 2024, à deux phénomènes cumulés en accélération.

L’effet du changement climatique sur les océans est multiple. D’un côté, il y a la menace sur tous les écosystèmes marins et les formes de vie qui y habitent. De l’autre, il y a la montée des eaux et le danger que cela représente pour les populations humaines, un point d’attention humanitaire de premier plan puisque les réfugiés climatiques sont une réalité présente et future. L’Europe et la France sont concernées.

