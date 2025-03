Lecture Zen Résumer l'article

L’atterrisseur Blue Ghost s’active pour mener à bien sa mission sur la Lune. Le robot a notamment photographié son premier (et probablement dernier) lever de Soleil. L’étoile illumine les cratères lunaires dans ce cliché superbe.

À peine posé sur la Lune, Blue Ghost est déjà en train de s’activer. La mission, de son nom complet Ghost Riders in the Sky, a atterri sur la Lune après un long voyage de 45 jours. Le lendemain, le 3 mars 2025, l’entreprise Firefly Aerospace, qui développe la mission pour le compte de la Nasa, a partagé une image saisissante : celle du premier lever de Soleil dont Blue Ghost est témoin sur la Lune.

« L’atterrisseur Blue Ghost a capturé son premier lever de Soleil sur la Lune, marquant le début du jour lunaire et des opérations de surface dans sa nouvelle maison », commente Firefly Aerospace sur X (ex-Twitter). « Vous n’êtes pas du matin ? Ce lever de Soleil lunaire pourrait bien vous faire changer d’avis ! », a également tweeté la Nasa, affichant ainsi son soutien à Firefly Aerospace.

Lever de Soleil sur la Lune, vu par Blue Ghost. // Source : Via X @Firefly_Space (photo recadrée)

La société précise que Blue Ghost a déjà mis en route la plupart de ses instruments et que les activités vont se poursuivre « durant les deux prochaines semaines et jusqu’à la nuit lunaire ».

Premier lever de Soleil lunaire pour Blue Ghost, et sans doute le dernier

Ce lever de Soleil immortalisé par Blue Ghost sur la Lune risque fort d’être à la fois son premier… et son dernier. La mission n’est prévue que pour fonctionner 14 jours au total, ce qui correspond à la durée d’une journée lunaire. Ensuite, le robot assistera au coucher du Soleil, le 16 mars, avant d’être plongé dans la nuit. Même si Firefly Aerospace estime que Blue Ghost sera en capacité de fonctionner quelques heures après le début de la nuit, il semble improbable que la mission puisse survivre jusqu’au jour lunaire suivant.

Où est Blue Ghost sur la Lune ? Blue Ghost s’est posé à proximité du Mons Latreille, un relief lunaire au nord de la mer des Crises, qui se trouve au-dessus de l’équateur lunaire.

Ce ne serait pas la première mission lunaire avec une durée si brève : de telles missions sont généralement alimentées par des panneaux solaires, et les composants ne sont pas adaptés aux conditions hostiles de la nuit sur la Lune. Près de l’équateur lunaire, on a pu relever une température de -133° C après le coucher du Soleil. C’est une variation énorme par rapport à la journée, où la température peut monter à 121° C. Ces écarts sont expliqués par l’atmosphère lunaire, bien trop fine pour stocker l’énergie solaire.

Le temps est donc compté pour Blue Ghost, qui a beaucoup à faire en 2 semaines. La mission a plusieurs tâches à réaliser, dont un forage de la surface lunaire et un prélèvement d’échantillon. Le robot sera aussi aux premières loges pour immortaliser l’éclipse du 14 mars prochain : de notre point de vue, ce sera une éclipse lunaire, mais pour Blue Ghost, ce sera une éclipse solaire.

