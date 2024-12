Lecture Zen Résumer l'article

La sonde solaire Parker a renvoyé un signal sur Terre indiquant son bon fonctionnement. Ce signal a été intercepté ce matin du 27 décembre, vers 6 heures (Paris).

Le 24 décembre 2024, la sonde solaire Parker a battu un record de proximité avec le Soleil. Il était prévu que les scientifiques n’aient plus de signal à partir de cette date, lors de la phase de périhélie, puisque que la sonde était à seulement 6,1 millions de kilomètres de la surface de l’étoile.

Logo de la sonde solaire Parker // Source : Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

La nouvelle est tombée ce matin du 27 décembre 2024, vers 6 heures du matin (heure de Paris) : la sonde va bien et fonctionne normalement. Elle a renvoyé un signal vers la Terre, intercepté par l’équipe du Laboratoire de physique appliquée Johns Hopkins, situé à Laurel dans le Maryland, qui contrôle les opérations.

Quelle est la suite de la mission de la sonde Parker ?

Le 1 janvier 2025, la sonde devrait renvoyer des informations détaillées et plus précises sur son état.

En attendant et jusqu’à la fin de sa mission, l’étude du Soleil et de son atmosphère par la sonde Parker permettra, selon un communiqué de la Nasa, de « mieux comprendre comment les matériaux de cette région sont chauffés à des millions de degrés, de retracer l’origine du vent solaire (un flux continu de matière s’échappant du Soleil) et de découvrir comment les particules énergétiques sont accélérées à une vitesse proche de la lumière ».

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+