Lecture Zen Résumer l'article

La sortie du deuxième volet des aventures de la princesse polynésienne Vaiana signe aussi le retour des scènes de navigation. Elles sont plus réalistes qu’il n’y paraît : les producteurs des films se sont, en effet, basés sur la méthode d’orientation traditionnelle polynésienne.

« Il s’agit de savoir s’orienter, princesse, pas uniquement de naviguer et de faire des nœuds. Il faut imaginer le voyage dans son esprit, deviner où l’on est en sachant d’où l’on vient. » Voilà comment le demi-dieu Maui résume toute la méthode de navigation traditionnelle polynésienne, dans Vaiana 2, au cinéma depuis le 27 novembre 2024. Et il se trouve que la princesse Vaiana navigue, effectivement, de manière réaliste.

Surpris ? Pour la réalisation des 2 volets du film, la production s’est entouré de conseillers de voyage comme Lehua Kamalu, capitaine hawaïenne et directrice du programme de la Polynesian Voyaging Society, pour les rendre plus crédibles.

Le ciel comme carte, les étoiles comme boussole

L’orientation est définie comme le processus qui permet de s’orienter et de se déplacer d’un point à un autre. Nous avons tous des capacités d’orientation. La navigation, elle, est plus subtile.

En Polynésie, avant l’invention des outils de repérage, les navigateurs utilisaient la nature et ses éléments pour se repérer ainsi que la connaissance parfaite de leur bateau. Aujourd’hui, malgré les progrès technologiques, cette méthode connait un regain dans les îles du Pacifique.

Nainoa Thompson, un navigateur Polynésien, a développé un « outil mental », appelé la boussole hawaienne. Cette boussole stellaire est une construction mentale de la navigation, et non physique. Dans celle-ci, l’horizon à 360 degrés est divisé en 32 maisons. Chacune des maisons correspond à des étoiles et à l’endroit où elles rentrent et sortent de l’océan. Parmi ces indications se trouvent les 4 points cardinaux divisant la boussole en 4 cadrants qui portent le nom des vents à Hawaï.

Scorpion dans la nuit. // Source : Akira Fuji/ESA

Pour déterminer la direction que suit l’embarcation, il est nécessaire de se baser sur les éléments naturels. La nuit : les étoiles, les constellations et les planètes. Le jour : le soleil et sa trajectoire, le vent et les vagues qu’il génère. Quand le ciel est nuageux et que le soleil ou les étoiles ne sont pas visibles, le navigateur doit se fier aux différents types de vagues. Et lorsque les vagues ne sont plus visibles, il doit réussir à sentir physiquement, via son corps, ces différentes vagues.

Enfin, les animaux sont un excellent indice de la proximité de la terre ferme, comme l’explique Lehua Kamalu dans une interview de Popular Science : « Les animaux ont une capacité naturelle à trouver leur foyer, leur terre, leur île. Il est essentiel de comprendre quels animaux peuvent vous guider vers une île ou vous en éloigner. »

Comprendre les étoiles, le soleil, le vent, les nuages et les animaux individuellement s’avère donc nécessaire. Cependant, comprendre l’ensemble qu’ils forment en un tout cohérent est la clé pour pouvoir lire et interpréter l’océan.

Vaiana, des méthodes de navigation polynésiennes réalistes

Dans le film, Vaiana suit la constellation du hameçon de Maui, appelée aussi le « Scorpion », pour retrouver le demi-dieu Maui. Grâce aux indications de Lehua Kamalu et des autres conseillers de voyage, cette constellation réelle est représentée de manière correcte. « Nous voulions vraiment nous assurer que c’était exact. Ce sont de vraies étoiles ! Ce n’est pas sur une planète imaginaire » déclare Lehua Kamalu à Popular Science.

Par ailleurs, malgré toutes les connaissances techniques, dans la nature, la première boussole du navigateur reste son propre instinct. « Il est important de toujours vérifier nos propres sentiments intérieurs », comme explique la capitaine hawaïenne.

Enfin, comme lorsque Vaiana est guidé sur l’océan par l’esprit de sa grand-mère, un voyageur n’est jamais vraiment seul car il est porté par ceux qui l’entourent et rendent le voyage possible.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+