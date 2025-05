Lecture Zen Résumer l'article

Des paléontologues amateurs ont découvert récemment, en Australie, un fossile intrigant. Il remet en question la chronologie de l’histoire des tétrapodes et de leur diversification acceptée jusqu’à présent par la communauté scientifique.

Parfois l’Histoire, avec un grand comme un petit H, ne tient qu’à un fil. Ou dans ce cas-ci : à une pierre. Des paléontologues amateurs ont découvert en Australie un fossile qui remet en cause la chronologie de l’histoire de l’évolution des tétrapodes acceptée jusqu’à présent. Les résultats sont présentés dans une étude, coordonnée par l’Université d’Uppsala, qui a été publiée le 14 mai 2025 dans la prestigieuse revue Nature.

À quand remonte l’histoire des tétrapodes ?

Les tétrapodes, selon le site du muséum d’Histoire naturelle, incluent « tous les vertébrés qui ont possédé à un moment de leur évolution des pattes munies de doigts, appelées également membres chiridiens ».

Leur histoire remonte à plus de 358 millions d’années, à une période nommée le Dévonien. « L’histoire de l’origine des tétrapodes a débuté avec le départ des poissons de l’eau et s’est achevée avec la diversification des descendants de ces premiers colons terrestres », nous explique le communiqué de l’étude. « Ils sont devenus les ancêtres des amphibiens et des amniotes modernes (le groupe qui comprend les reptiles, les oiseaux et les mammifères). »

La dalle de grès du premier Carbonifère d’Australie, vieille d’environ 355 millions d’années. // Source : Grzegorz Niedźwiedzk

Jusqu’à présent, les scientifiques pensaient que les ancêtres des amphibiens et des amniotes s’étaient séparés il y a environ 355 millions d’années, à la fin de la période du Carbonifère. Les plus anciens fossiles d’amniotes datent, eux, d’il y a 320 millions d’années.

Une réécriture de l’Histoire grâce à ce fossile ?

Alors, *roulement de tambour*, pourquoi et comment est-ce qu’un simple fossile peut tout remettre en question ? Vous devez probablement vous accrocher à vos chaises tant le suspense est à son comble…

Eh bien, le fossile découvert par les deux paléontologues amateurs est daté d’approximativement 355 millions d’années et porte « des empreintes de pieds à longs doigts bien conservées, avec des marques de griffes distinctes à leur extrémité ». Per Ahlberg, un des auteurs de l’étude, explique dans le communiqué : « Les griffes sont présentes chez tous les premiers amniotes, mais presque jamais chez les autres groupes de tétrapodes. La combinaison des griffures et de la forme des pieds suggère que l’auteur des traces était un reptile primitif. »

Les empreintes des pattes avant sont représentées en jaune, celles des pattes arrière en bleu. // Source : Grzegorz Niedźwiedzk

Si l’interprétation se révèle juste, cela implique que l’origine des amniotes doit être décalée de 35 millions d’années en arrière (d’il y a 320 millions d’années à 355 millions d’années).

« Nous pouvons estimer le moment de la division en comparant les longueurs relatives des différentes branches dans les arbres généalogiques à base d’ADN des tétrapodes vivants. Cela suggère que la scission a eu lieu à la fin du Dévonien, peut-être il y a 380 millions d’années », expliquent les auteurs de l’étude dans un article de la revue The Conversation.

Per Ahlberg explique à propos de l’empreinte découverte en Australie : « Elle représente actuellement l’intégralité des fossiles de tétrapodes du début du Carbonifère du Gondwana – un gigantesque supercontinent comprenant l’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Antarctique, l’Australie et l’Inde. Qui sait ce qui vivait encore là ? »

