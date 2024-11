Lecture Zen Résumer l'article

On dit souvent que la nuit porte conseil. Cette affirmation est-elle vraie ? Des études scientifiques se sont penchées sur la question.

Combien de fois, dans votre vie, avez-vous eu du mal à prendre une décision ? En étant complétement perdus entre le choix A, B ou C ? Il est communément admis que la nuit porte conseil. Et, si l’on en croit des travaux scientifiques récents, cette affirmation est plutôt juste.

Dans The Conversation, le psychologue Dan Denis identifie une étude de 2024 dont l’étonnante expérience le démontre. Ces chercheurs de l’université de Duke ont confronté les participants à des « boites virtuelles » qui contenaient chacune différents objets. Au milieu d’objets médiocres ou inutiles, elles en contenaient parfois de très précieux.

Le temps aide la prise de décision

Ils devaient choisir l’une des boîtes, afin d’obtenir une récompense pécuniaire correspondant à la valeur globale de ce choix. La grande majorité des participants avait tendance, dans un premier temps, à sélectionner la boîte en fonction des premiers objets trouvés dans la boîte. « En d’autres termes, ces participants ont été indûment influencés par les premières informations qu’ils ont rencontrées et n’ont pas pris en compte les informations ultérieures dans leur décision », résume Dan Denis.

Mais l’expérience se prolongeait jusqu’au lendemain. Les participants devaient passer une nuit de sommeil avant de présenter leur choix définitif. C’est seulement à ce moment-là, le jour suivant, après avoir dormi, qu’ils ont fait le choix le plus rationnel, fondé sur l’ensemble de la boîte, sans être influencés par la première impression.

Parfois il faut juste se reposer, et dormir est le meilleur repos. // Source : Pexels

Cette expérience démontre que la « nuit porte conseil » car, selon les auteurs de l’étude, nos préférences sont dépendantes du temps :

Peu de temps après une expérience, les préférences sont déterminées par les premières impressions.

Après un délai plus long, les préférences reflètent des « grappes » gratifiantes plus étendues et moins linéaires.

Dormir aide notre cerveau

Mais le fait de dormir a-t-il un effet plus direct sur le cerveau, dans la prise de décision, au-delà de l’effet temporel ? Des chercheurs français ont mis à l’épreuve, en 2021, la méthode de Thomas Edison qui consistait à faire des siestes pour résoudre des problèmes complexes.

Les participants étaient face à une énigme mathématique qui contenait un indice caché. Ils devaient tenter de la résoudre, puis, après un délai, une sieste était imposée. Ils tenaient une tasse entre leurs mains, destinée à tomber dès qu’ils s’endormaient. Et finalement, oui, les auteurs ont pu constater une meilleure résolution du problème après ce sommeil court et léger.

Thomas Edison aimait les siestes. // Source : Wikimédias

La résolution semblait être aidée par l’hypnagogie, un état rêveur lorsque nous sommes entre l’éveil et le sommeil, durant l’endormissement en somme. L’impact des rêves sur la créativité reste difficilement évalué, mais de plus en plus de travaux trouvent un lien, comme une étude de 2023 publiée dans Nature montrant que les rêves — et l’incubation de rêves (provoquer des thèmes particuliers dans les rêves) — pouvaient décupler les performances créatives après le sommeil.

Même sans les rêves, la nuit semble aider le cerveau à y voir plus clair. Dans une expérience menée en 2023 et publiée dans Science Reports, des participants devaient trouver le lien entre quatre éléments différents : animal, lieu, objet, aliment. Parfois, l’association était évidente, parfois moins. Après une nuit de sommeil, les participants ont pu trouver ces associations indirectes, plus subtiles. « Cela suggère que le sommeil a permis aux participants de comprendre la structure sous-jacente de l’événement », commente Dan Denis.

« Cela suggère que le sommeil a permis aux participants de comprendre la structure sous-jacente de l’événement » Dan Denis

Ces études sont d’autant plus intéressantes que le manque de sommeil, de son côté, réduit énormément la capacité à prendre des décisions éclairées. Une nuit blanche ne porte pas conseil, au contraire. Une bonne nuit de sommeil, de son côté, peut être une véritable alliée.

Plus largement, il est important de rappeler que le sommeil a un impact déterminant. Comme le rappelle l’Inserm, « le sommeil représente la forme la plus aboutie du repos. Il permet ainsi à l’organisme de récupérer, que ce soit sur le plan physique ou mental ». Pas étonnant, donc, que la nuit porte conseil : nous sommes en meilleur état global après.

Pour aller plus loin Comment empêcher les cauchemars ? Ces scientifiques ont peut-être une solution

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+