Une nouvelle espèce de dinosaure vient d’être découverte au Canada. Il s’agit de la première empreinte jamais découverte de cette espèce.

Des scientifiques canadiens et américains viennent de mettre au jour les premières empreintes d’un dinosaure appartenant au groupe des ankylosaures. Leur découverte a été publiée dans la revue Journal of Vertebrate Paleontology, le 14 avril 2025.

Elles ont été découvertes dans les rocheuses canadiennes, à Tumbler Ridge en Colombie-Britannique, qui se trouve au nord-ouest de l’Alberta. Ces empreintes ont l’âge modeste de 100 millions d’années.

Que sait-on de ce nouveau dinosaure découvert au Canada ?

Tout d’abord, nommons-le correctement. Il s’agit d’un dinosaure appartenant aux ankylosaures. Ils se divisent en deux groupes :

les ankylosaures nodosauridés : ils possèdent une queue flexible et quatre doigts aux pattes,

: ils possèdent une queue flexible et quatre doigts aux pattes, les ankylosaures ankylosauridés : ils possèdent une queue en forme de massue et seulement trois doigts aux pattes.

La raison pour laquelle le monde scientifique s’agite est la suivante : « Contrairement aux célèbres empreintes d’ankylosaure Tetrapodosaurus borealis découvertes en Amérique du Nord et qui comportent quatre orteils, ces nouvelles traces n’en comptent que trois, ce qui en fait les premiers exemples connus d’empreintes d’ankylosauridé au monde », nous apprend le communiqué présentant l’étude.

Empreintes de Ruopodosaurus de Tumbler Ridge. // Source : Credit V. Arbour/C. Helm.

Cette espèce nouvellement identifiée a reçu le petit nom de Ruopodosaurus clava. « Bien que nous ignorions exactement à quoi ressemblait le dinosaure qui a laissé les empreintes de Ruopodosaurus, nous savons qu’il devait mesurer environ 5 à 6 mètres de long, être hérissé et cuirassé, et doté d’une queue rigide ou d’une massue caudale complète », explique le Dr Victoria Arbour, conservatrice de paléontologie au Royal BC Museum.

Pourquoi cette découverte est exceptionnelle

Les empreintes retrouvées datent du Crétacé, c’est-à-dire d’il y a entre 100 et 94 millions d’années. Or, « aucun os d’ankylosauridés n’a été retrouvé en Amérique du Nord entre 100 et 84 millions d’années, ce qui laissait supposer que les ankylosauridés avaient disparu d’Amérique du Nord à cette époque », développe le communiqué.

Cette découverte éclaire par conséquent deux réalités importantes :

les ankylosauridés étaient bien vivants à cette époque, dans cette région,

les ankylosauridés, dont Ruopodosaurus clava, ont donc vécu côte à côte avec les nodosauridés dans la même région à cette période de l’Histoire.

« Il est vraiment passionnant de savoir maintenant, grâce à ces recherches, que deux types d’ankylosaures vivaient dans cette région et que Ruopodosaurus n’a été identifié que dans cette partie du Canada », explique le Dr Charles Helm, conseiller scientifique au Tumbler Ridge Museum, qui a participé à l’étude.

« Cette étude souligne également l’importance de la ‘région de la Paix’ (la Peace Region en anglais), dans le nord-est de la Colombie-Britannique, pour comprendre l’évolution des dinosaures en Amérique du Nord – il reste encore beaucoup à découvrir », conclut Victoria Arbour.

