Le Starship de SpaceX, la méga-fusée d’Elon Musk, risque d’avoir un impact dangereux pour la nature qui l’entoure. Des rapports ont démontré l’impact des décollages de la fusée sur l’environnement et la faune avoisinante, notamment les oiseaux.

Le Starship, ce lanceur spatial super lourd entièrement réutilisable conçu par SpaceX et considéré comme la fusée la plus puissante au monde, pourrait représenter une menace pour la nature. Lancée en octobre depuis la base de Boca Chica, au Texas, et, plus récemment, le 19 novembre 2024, la méga-fusée pourrait provoquer encore plus de dégâts sur la nature que prévu initialement.

La biodiversité menacée par le Starship ?

En novembre 2024, la Federal Aviation Administration (l’agence gouvernementale chargée de la réglementation de l’aviation aux États-Unis) a estimé que les activités de SpaceX n’auraient pas de conséquences environnementales significatives. Pourtant, d’autres documents indiquent que la faune ne serait pas épargnée par les activités du Starship. Ainsi, la Coastal Bend Bays and Estuaries Programs (CBBEP), une association dédiée à la protection des baies et des estuaires, surveille, entre autres, l’impact du Starship sur la faune de la réserve naturelle de Boca Chica. En juin 2024, l’association a publié un rapport inquiétant sur les conséquences du décollage de la fusée Starship sur les nids d’oiseaux.

La SpaceX Starbase près de Brownsville aux États-Unis. // Source : Jeswin Thomas/Libre de droit

Pour ces recherches, les membres de l’association ont surveillé de près des nids situés dans une zone spécifique de la réserve et leurs œufs (quantité, âge, qualité). Ils ont effectué des rondes juste avant et après le décollage du Starship et installé des caméras. Les nids surveillés se situaient entre 250 mètres et 430 mètres de la partie la plus proche de la rampe de lancement.

Des œufs d’oiseau abimés par le décollage de la fusée de SpaceX

Le constat est sans appel : tous les 9 nids observés ont été impactés par le lancement de la fusée. Le rapport indique : « Sur 22 œufs dans les 9 nids qui ont été vérifiés, seuls 5 œufs au total dans 4 nids individuels ont été retrouvés intacts et toujours viables après le lancement — tous les autres œufs manquaient ou étaient jugés trop endommagés pour être viables. »

Les œufs endommagés présentaient des fissures de taille variable, allant de simples encoches jusqu’à la taille d’un petit pois qui aurait percé l’œuf.

Les membres de l’association ont aussi observé des traces de sang sur l’extérieur des œufs, après qu’ils ont été percés. « Ces dommages ne sont pas cohérents avec des interactions venant de prédateurs, selon notre expérience. » Concernant les œufs manquant à l’appel, le rapport explique que les oiseaux de rivage retirent les œufs endommagés ou non-viables de leurs nids pour éviter d’attirer les prédateurs. En cumulant tous ces indices, les membres de la CBBEP concluent que les nids ont été affectés par des projectiles de débris venant directement du lancement de la fusée.

Force est de le constater, le spatial a un impact non négligeable sur l’environnement. D’autres études sont en cours, notamment pour évaluer l’impact du bruit sur la faune et l’environnement autour du lieu de décollage d’une fusée.

