Ce qui était censé être une copie était en fait… un original. Cet exemplaire de la Magna Carta, détenu par Harvard, est donc inestimable.

Dans les années 1940, l’école de droit d’Harvard, la prestigieuse université américaine, a acquis une copie de Magna Carta pour 27,50 dollars. Cette somme, à notre époque, équivaudrait à 470 dollars. Une bouchée de pain pour une telle institution. Sauf que l’affaire s’avère encore plus incroyable que prévu : le document, censé être une copie, vient d’être expertisé… en tant qu’original, comme on l’a appris sur le site de l’université le 15 mai 2025.

Cet original remonte donc à 1300. Son ancienneté n’est pas la seule raison de son caractère inestimable : la Magna Carta est connue, dans l’histoire du droit, comme une pierre fondatrice des constitutions contemporaines ou encore des déclarations des droits de l’Homme.

La Magna Carta, c’est quoi ?

L’histoire de la Magna Carta (Grande Charte) remonte à 1215. Après une guerre civile éclair, en Angleterre, qui a conduit à la prise de Londres par les rebelles, les barons insurgés ont obtenu cette charte, écrite en latin. Celle-ci apporte alors la paix civile, mais, surtout, elle permet de limiter les pouvoirs de la royauté en définissant plus précisément les droits de la noblesse, du roi et de l’Église. En clair, pour la première fois, le roi n’était pas au-dessus de la loi — de quoi éviter l’autocratie. Une version définitive est ensuite établie en 1297.

Capture d’écran du scan de la Magna Carta. // Source : Bibliothèque d’Harvard

Le document acquis par Harvard était défini à l’époque comme une « copie réalisée en 1327, quelque peu frottée et tachée d’humidité ». Mais des chercheurs britanniques l’ont comparé aux autres originaux — il y en a six autres. Que ce soient les dimensions, ou encore tous les détails de l’écriture manuscrite (comme la forme du E), tout correspondait.

« Il s’agit d’une découverte fantastique »

« Il s’agit d’une découverte fantastique », s’est réjoui David Carpenter, l’un des chercheurs. « La Magna Carta de Harvard mérite d’être célébrée, non pas comme une simple copie, tachée et décolorée, mais comme l’original de l’un des documents les plus importants de l’histoire constitutionnelle mondiale, une pierre angulaire des libertés passées, présentes et à conquérir. »

Désormais, il existe donc sept originaux officiels de la Magna Carta telle que dressée en 1297 sous Édouard Ier. Lesquels sont un rappel criant d’actualité de l’objectif du droit constitutionnel, à savoir nous préserver des dérives autocratiques.

