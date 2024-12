Lecture Zen Résumer l'article

Vaiana 2, qui connaît un immense carton au box-office mondial, contient une scène en plein milieu de son générique de fin. Elle pave la voie à un troisième opus.

D’abord prévu comme une série exclusive à Disney+, Vaiana 2 a finalement pris le chemin de nos cinémas. Disney a visiblement fait le bon choix : cette suite titille déjà les 400 millions de dollars au box-office mondial — un lancement record pour un film d’animation.

Vaiana 2 est donc promis à un immense succès et si vous n’êtes pas encore allé le voir, sachez qu’il se plie à l’exercice de la scène post-générique (ou plutôt mid-générique dans son cas). Disney ne manque pas de recycler un principe popularisé par les blockbusters du Marvel Cinematic Universe, avec le souhait de teaser une éventuelle suite.

Attention, cet article contient des spoilers sur Vaiana 2.

La scène mid-générique de Vaiana 2 nous prépare pour un Vaiana 3

Quand on dit que Disney applique la recette du MCU à Vaiana 2, on ne plaisante pas : l’ultime séquence du film sert à introduire Nalo, grand méchant, évoqué dans le récit, qui rappelle un peu Thanos (et dieu de la tempête, accessoirement). Il fait son apparition dans la séquence pour demander des comptes à Matangi, qui l’aurait trahi pour aider Vaiana et ses amis à sauver l’île de Motufetu.

À noter que Nalo apparaît sur un trône, en mode badass, afin de mieux symboliser l’immense menace qu’il représente (encore un point commun avec Thanos). « Ce n’est pas fini, non. Ce n’est que le début », assène-t-il, alors qu’il séquestre Matangi.

Ce n’est pas la seule surprise de cette scène, puisqu’un ancien personnage passe une tête à l’écran : le gros crabe Tamatoa, antagoniste du premier épisode. On assiste alors à la réunion des vilains, qui vont chercher à se venger de Vaiana, devenue une demi-déesse (des tatouages apparaissent sur son bras, comme Maui). En bref, il est difficile de ne pas y voir l’installation de bases solides pour une confrontation épique dans un éventuel Vaiana 3. Au regard des premières performances commerciales du film, le feu vert devrait vite être donné du côté de Disney.

Pour l’anecdote, cette scène mid-générique n’a pas toujours été ainsi. Dans une interview accordée à Collider, la co-réalisatrice Dana Ledoux Miller révèle : « Elle était prévue depuis le début, mais il y a eu un changement de dernière minute. Elle n’a cessé d’évoluer, comme le reste de l’histoire. Je pense que ses fondations s‘articulent autour de l’introduction d’un demi-dieu et d’un dieu dans le monde, et il y a eu cette envie d’en montrer un peu plus. »

