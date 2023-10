Une éclipse annulaire de Soleil aura lieu le 14 octobre 2023, et sera visible depuis une partie des États-Unis. Si vous êtes sur place, faites attention en prenant des photos : les rayons du soleil peuvent abîmer vos yeux, mais aussi vos appareils.

Si vous faites partie des chanceuses et chanceux qui pourront voir l’éclipse annulaire de Soleil ce samedi 14 octobre 2023, faites attention : votre téléphone ou votre appareil photo pourraient être abîmés si vous prenez des clichés du ciel. Comme vos yeux, les objectifs de ces appareils peuvent être endommagés par les rayons du soleil lors d’une éclipse.

C’est la Nasa qui a rappelé le risque dans une publication : « pour prendre des photos lors de l’éclipse du Soleil, vous devez utiliser un filtre solaire spécial pour protéger votre appareil photo, tout comme vous avez besoin d’une paire de lunettes d’éclipse pour protéger vos propres yeux ».

Pendant une éclipse, il faut protéger ses yeux, mais aussi son téléphone et son appareil photo // Source : Canva

Attention à votre appareil photo et à votre téléphone pendant une éclipse

Regarder une éclipse à l’œil nu est en effet très dangereux : les rayons infrarouges du Soleil peuvent provoquer des lésions de la cornée, et surtout, des lésions rétiniennes. Il faut donc toujours mettre des lunettes de protection. Pour un appareil photo, c’est la même chose : les rayons abîment autant les yeux que les objectifs.

Comme l’expliquait Doug Duncan, astronome à l’université du Colorado, cité sur Chron, « l’objectif de votre appareil photo, de votre téléphone ou la lentille de votre œil concentre la lumière du soleil », ce qui les abîme. « Si vous pointez votre appareil photo vers le Soleil et que vous le maintenez ainsi pendant un certain temps, vous concentrerez tellement de chaleur que l’appareil photo de votre téléphone sera endommagé et que vous n’obtiendrez de toute façon pas une bonne photo ».

Des filtres de protection pour appareil photo sont en vente sur des sites spécialisés. Nikon précise ainsi que « les filtres solaires sans danger pour les appareils photo et les télescopes sont vendus comme filtres « pleine ouverture » et « hors axe ». Ces deux filtres s’adaptent sur l’objectif (à l’extrémité avant de la lunette) ou sur l’objectif de l’appareil photo ».

Attention à votre appareil photo lors d’une éclipse // Source : Conner Downey

Pour les téléphones, cependant, ce genre de filtre n’existe pas. Il convient donc de faire attention. Bien que les lentilles des téléphones soient plus petites, et laissent donc moins rentrer de lumière que celles des appareils photo, le soleil peut tout de même faire des dégâts. Cependant, comme le notait déjà en 2018 Phonandroid, « les smartphones les plus récents sont dotés de lentilles plus larges et plus rapides, et donc potentiellement vulnérables au soleil. Concrètement, les smartphones dotés d’une lentille à ouverture f/1.7 à f/2.0 sont plus sensibles au soleil ».

Aujourd’hui, beaucoup de modèles de smartphone ont des ouvertures de f/1.7 ou plus : c’est notamment le cas du Pixel 6a, des nouveaux Pixel 8, du Samsung Galaxy S23, ou encore le nouvel iPhone 15 Pro Max. Il faut donc se méfier avant de prendre un cliché de l’éclipse avec votre tout nouveau téléphone, afin de ne pas l’endommager.

Pour toutes les autres personnes qui n’auraient pas la possibilité de voir l’éclipse en vrai, rassurez-vous : vous pourrez tout de même la suivre en direct sur Internet — et sans risquer d’abîmer vos yeux ou votre téléphone.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !