Une éclipse solaire survient le 14 octobre 2023. Il s’agit d’une éclipse annulaire, pour celles et ceux ayant la chance d’être aux bons endroits sur la Terre. Qui pourra en profiter ?

La seconde éclipse solaire de 2023 approche. Une partie de la planète aura la chance d’admirer une éclipse annulaire de Soleil le samedi 14 octobre 2023. Cependant, la France métropolitaine sera très mal placée pour la voir. Seuls les habitants d’une bande étroite passant sur le continent américain pourront admirer le spectacle dans sa phase annulaire.

« Cet anneau de feu avec ses perles de lumière orangée ne se montrera aux curieux, aux chasseurs d’éclipses et aux badauds qui passaient par là par hasard que dans une zone étroite partant de l’ouest des États-Unis, allant jusqu’au Brésil et la Colombie en passant par l’Amérique centrale », indique l’IMCCE (Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides). Au maximum de l’éclipse, le Soleil sera occulté à 90 %.

Visibilité de l’éclipse solaire du 14 octobre 2023. Seules les personnes dans la bande grise verront l’éclipse annulaire. // Source : IMCCE

Une éclipse solaire partielle en Guyane et aux Antilles

Toutefois, la Guyane et les Antilles verront cette éclipse de façon partielle. « À Fort-de-France, l’obscuration de la lumière solaire sera quand même de 43,5 %, de 59,3 % à Cayenne, de 40,7 % à Pointe-à-Pitre, de 53,2 % à Haïti, de 68,1 % à La Havane et de 65,1 % à Kingston », prévient l’institut. Les lunettes d’éclipse seront de rigueur pour profiter du phénomène dans ces endroits.

Visibilité de l’éclipse depuis les Antilles et la Guyane. Les horaires sont indiqués en UTC. // Source : IMCCE

La phase la plus spectaculaire de ce type d’éclipse est sans conteste la phase annulaire. Le Soleil n’est pas complètement occulté par la Lune. Au maximum du phénomène, l’alignement entre la Terre, la Lune et le Soleil est tel que seul un « anneau de feu » apparaît, encerclant le disque lunaire. Les Antilles et la Guyane seront malheureusement privées de ce spectacle.

Une phase annulaire particulièrement longue

L’éclipse n’est pas totale (lorsque la Lune occulte totalement le Soleil), car la Lune est passée récemment à l’apogée. Il s’agit du point de son orbite le plus éloigné de la Terre. Comme le résume bien l’IMCCE, « de ce fait, la Lune, très reculée de la Terre, apparaît plus petite, incapable de masquer complètement le disque solaire ». C’est également en raison de cette proximité avec le moment de l’apogée de la Lune que la phase annulaire de l’éclipse va durer longtemps, plus de 5 minutes. Tout simplement, la Lune se déplace plus lentement.

Les Français déçus de ne pas assister à cette éclipse solaire pourront se consoler à la fin du mois d’octobre 2023 avec un autre phénomène astronomique : une éclipse partielle de Lune.

