L’ouragan Milton menace actuellement la Floride, aux États-Unis. Les évacuations sont en cours. Le danger pour les populations et les infrastructures est élevé, puisque l’ouragan est en catégorie 5.

L’océan Atlantique est le théâtre de grosses perturbations, en ce moment. L’ouragan Kirk s’est transformé en tempête extratropicale et touche actuellement la France, en provoquant de fortes pluies et des rafales depuis ce 9 octobre 2024. Mais il n’est pas seul : au même moment, l’ouragan Milton continue aussi sa route dans l’Atlantique. Il se déplace dans le golfe du Mexique et s’apprête à toucher la Floride.

Les mots du président américain Joe Biden préviennent : ce pourrait être la pire tempête touchant la région en un siècle, il faut évacuer maintenant, c’est une question « de vie ou de mort ». Les responsables locaux abondent : « Si vous choisissez de rester dans l’une des zones d’évacuation, vous allez mourir », a déclaré la maire de Tampa, Jane Castor, en Floride. Mais pourquoi cet ouragan inquiète-t-il tant ?

Ouragan de catégorie 5 : quel danger ?

Le National Hurricane Center, institut météorologique aux États-Unis, avait classé Milton en catégorie 5, puis rétrogradé en catégorie 4, avant de le replacer en catégorie 5. Il s’agit de la catégorie maximale pour un ouragan, sur l’échelle Saffir-Simpson. Les vents qu’il provoque sont égaux ou supérieurs à 250 km/h. De même, la pression de l’air au centre d’un tel ouragan est très basse : or, plus la pression au centre est basse, plus la différence avec les pressions élevées autour génère des vents violents.

L’ouragan Milton vu depuis l’espace. // Source : NASA Johnson

Les ouragans de cette catégorie peuvent détruire des infrastructures sur les terres, comme arracher le toit des maisons ou tout bonnement détruire les maisons. Près des côtes, les crues sont également un danger élevé. L’impact sur l’accès à l’eau potable, ainsi que l’électricité, est également important.

En Floride, l’inquiétude est d’autant plus de mise que la région a été touchée fin septembre dernier par Helene, un cyclone tout aussi dangereux, qui a fait 200 morts. Il n’était pourtant, lui, qu’en catégorie 4.

C’est donc bien pour cette raison que Milton est décrit comme, potentiellement, l’une des tempêtes les plus dévastatrices dans la région en plus de 100 ans.

