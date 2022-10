Si vous n’avez pas trouvé de lunettes adaptées pour regarder l’éclipse solaire du 25 octobre 2022, ne prenez aucun risque. Il existe quelques astuces pour profiter du phénomène, sans mettre en danger ses yeux.

C’est le jour J ! La prochaine éclipse solaire a lieu ce mardi 25 octobre 2022. Entre 11h et 13h, la France est dans la zone de visibilité de cette éclipse de Soleil, partielle. Si la météo est peu nuageuse chez vous, vous devriez pouvoir profiter du spectacle astronomique. Attention, toutefois, on ne regarde pas une éclipse solaire n’importe comment.

Il ne faut jamais regarder le Soleil à l’œil nu (on parle aussi de vision directe) — que ce soit un jour d’éclipse ou pas. Ne pensez pas non plus pouvoir le contempler avec des lunettes de soleil : elles n’arrêtent pas le rayonnement infrarouge. Même lorsque le Soleil est éclipsé à 99 %, le regarder sans protection adaptée peut provoquer des dommages irréversibles à vos yeux. « Au moment où vous êtes ébloui, il est déjà trop tard », insiste l’Observatoire de Paris. Ne mettez pas non plus votre œil derrière un instrument d’optique (télescope, jumelles, appareil photo) qui focalise la lumière.

L’utilisation de lunettes d’éclipse est donc requise pour observer le Soleil. Mais, il y a encore des règles à respecter pour sa sécurité. Il ne faut surtout pas réutiliser vos vieilles lunettes d’éclipse. Leur capacité de filtration a pu s’estomper, et elles ont pu être fissurées ou trouées, surtout si elles n’ont pas été stockées avec soin. Privilégiez des lunettes récentes, de moins d’un an. Vérifiez bien que les lunettes sont aux normes (norme internationale ISO 12312-2:2015) et méfiez-vous des résultats de la recherche « lunettes éclipse » sur Amazon.

On ne regarde JAMAIS le Soleil sans protection, éclipse ou pas. // Source : Canva

Profitez de l’éclipse solaire grâce à une écumoire ou une boîte à chaussures

Vous n’avez pas pu trouver de lunettes adaptées à temps ? Il reste des astuces pour profiter du phénomène, sans prendre aucun risque pour ses yeux. L’une d’elles et bien sûr de suivre l’éclipse solaire en ligne et en direct. Mais, vous pouvez aussi en profiter en restant dos au Soleil. Une méthode sûre pour voir une éclipse solaire est la projection.

La tactique de l’écumoire

Vous avez une écumoire ou une passoire à la maison ? Cet objet du quotidien peut servir à admirer une éclipse. Il vous faudra aussi une feuille blanche pour compléter le dispositif. Restez bien dos au Soleil, puis tenez l’écumoire devant vous. Mettez la feuille derrière la passoire, pour projeter l’ombre de la cuillère trouée sur la feuille. Résultat : vous verrez une projection du Soleil, partiellement éclipsé.

L’astuce de la feuille percée ou de la boîte à chaussure

Si vous ne possédez pas de passoire, la même astuce fonctionne avec une feuille cartonnée percée d’un trou, avec une épingle. Avec une autre feuille, qui sert aussi d’écran de réception, vous pourrez voir l’éclipse de façon indirecte. « La taille de l’image sera d’autant plus grande que la distance entre les 2 feuilles sera grande (image solaire de près de 1 cm pour une séparation d’un mètre entre les deux écrans) », précise l’observatoire de Paris.

Petit rappel :

Aujourd'hui, si la météo le permet, entre 11h et 13h, une éclipse (très) partielle sera visible depuis la France métropolitaine.



Pour la voir, la méthode la plus sûre est encore de projeter l'image du Soleil avec un carton percé d'un trou (principe du sténopé). pic.twitter.com/dzld5nXfPl — Astropierre (@astropierre) October 25, 2022

Ce principe marche aussi avec une boîte de chaussures. « Son intérieur sombre renforcera le contraste nécessaire à une bonne visibilité de l’image du Soleil », selon l’observatoire. Vous pouvez y faire une petite ouverture carrée, pour laisser à votre œil le loisir de contempler l’image du Soleil formée dans la boîte. Vous pouvez retrouver sur ce site les étapes à suivre pour fabriquer votre boite solaire.