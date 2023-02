Avec son capteur principal de 200 Mpix et son zoom périscopique x10, le dernier-né de Samsung est doté de caractéristiques d’exception. Nos premiers tests confirment son incroyable polyvalence.

En 2022, le Galaxy S22 Ultra s’est très certainement imposé comme le meilleur smartphone pour prendre des photos. Juger la qualité d’un cliché est évidemment un acte subjectif, mais le fleuron de Samsung avait, objectivement, l’avantage de sa polyvalence. Avec ses quatre modules à l’arrière, il offrait une diversité introuvable ailleurs.

Un an plus tard, voici le Galaxy S23 Ultra. En test chez Numerama depuis plusieurs jours, le smartphone reprend quasiment à l’identique la formule de l’année dernière, à une différence près. Un capteur de 200 Mpix remplace celui de 108 Mpix, une nouvelle prouesse technique du constructeur coréen, aux capacités redoutables. Voici les premières photos prises par Numerama, en attendant le test complet du smartphone.

Pour aller plus loin Avec ses Galaxy S23, Samsung rappelle qui est le patron (on les a essayés !)

Les 4 appareils photo du S23 Ultra

L’impressionnant module caméra du Galaxy S23 Ultra a déjà gagné la bataille de la polyvalence. Chaque module a son utilité. // Source : Numerama

Comme évoqué plus haut, une des forces du Galaxy S23 Ultra est sa polyvalence. La plupart des smartphones ont 2 ou 3 modules à l’arrière (certains sont parfois là juste pour décorer), le dernier-né de Samsung en a 4. Chaque appareil photo peut être distinctement utilisé (ultra-grand-angle, vue normale, zoom x3 et zoom x10), il n’y en a aucun dédié seulement à la collecte d’informations. C’est sans doute l’avantage principal du Galaxy S23 Ultra aujourd’hui, il permet de tout faire avec un appareil.

Ultra grand-angle 12 Mpix • équivalent 13 mm • f/.2.2 • Taille du capteur : 1/2.55 pouce Capteur principal 200 Mpix • équivalent 23 mm • f/1.7 • Taille du capteur : 1/1.3 pouce Zoom x3 10 Mpix • équivalent 69 mm • f/2.4 • Taille du capteur 1/3.52″pouce • Zoom numérique entre x3,1 et x9,9 Zoom x10 10 Mpix • équivalent 230 mm • f/4.9 • Taille du capteur 1/3.52″pouce • Zoom numérique entre x10,1 et x100

Le capteur de 200 Mpix offre des détails d’exception

À quoi sert un capteur de 200 Mpix sur un smartphone ? Pour obtenir une réponse à cette question d’un point de vue technique, le mieux est de se rendre chez nos confrères de Frandroid. Autrement, nous dirions qu’un capteur avec beaucoup de pixels qui a deux avantages :

Il permet de collecter beaucoup d’informations sur une image, afin d’améliorer le traitement algorithmique (le traitement qui a lieu après la photo, pour mieux prendre en compte l’environnement et optimiser les réglages de la photo). Ce surplus de données collectées permet notamment d’améliorer la luminosité en basses lumières.

afin d’améliorer le traitement algorithmique (le traitement qui a lieu après la photo, pour mieux prendre en compte l’environnement et optimiser les réglages de la photo). Ce surplus de données collectées permet notamment d’améliorer la luminosité en basses lumières. Il augmente la qualité du zoom numérique, en permettant de redimensionner drastiquement une image sans perte de qualité après l’avoir prise.

À droite, voici la version zoomée de ce qui est entouré en rouge à gauche. On pourrait croire qu’il s’agit d’une photo prise séparément, puisqu’il n’y a pas de pixels visibles. // Source : Numerama

La photo que vous venez de voir a été prise en mode 200 Mpix (16320×12240 pixels). Il s’agit d’une option à activer manuellement, pas forcément pratique pour son stockage (chaque photo fait entre 30 et 40 Mo).

Par défaut, le Galaxy S23 Ultra prend des photos de 12,5 Mpix (il utilise son capteur de 200 Mpix, mais fusionne 16 pixels en 1 pour optimiser l’espace). Une autre option permet de prendre des photos de 50 Mpix (4 pixels en 1), pour profiter d’une meilleure amplitude de zoom. Peu importe le mode choisi, le gain en luminosité devrait être le même. C’est seulement en zoom que l’on perd.

Ici, nous avons entouré deux zones dans les photos de gauche. À droite, nous les avons agrandies numériquement. Le résultat est superbe. // Source : Numerama

En mode 200 Mpix, la qualité du zoom numérique est vraiment impressionnante. On peut vraiment se rendre très loin dans l’image et lire du texte, sans avoir à utiliser de zoom optique. Il est toutefois important de rappeler que pas grand monde n’utilisera ce mode régulièrement. La plus-value du capteur de Samsung concerne surtout le traitement algorithmique. La majorité des utilisateurs se contenteront des photos de 12,5 Mpix, dans lesquelles on ne peut pas zoomer.

Nouveaux exemples du zoom numérique grâce au capteur de 200 Mpix. // Source : Numerama

Des photos de haut niveau

Justement, à quoi ressemblent des photos de 12,5 Mpix prises avec le Galaxy S23 Ultra ? En attendant notre test complet, voici deux aperçus de jour et un aperçu de nuit. Dans les trois cas, vous verrez que le Galaxy S23 Ultra s’en sort haut la main.

Le zoom x10 et le zoom x30 mettent une claque à tout le monde

Comment parler du Samsung Galaxy S23 Ultra sans aborder son zoom ahurissant ? C’est simple, toutes les personnes à qui nous avons montré le téléphone ces derniers jours ont réagi de la même manière, en nous demandant comment une telle prouesse était possible, sur un si petit appareil. Réponse : le quatrième module caméra du S23 Ultra utilise un système de lentilles périscopiques, avec des miroirs, pour voir extrêmement loin. Le capteur n’est pas sous la lentille, mais sur le côté. Les ingénieurs de Samsung ont bien appris leurs cours de physique.

De l’ultra grand-angle au zoom numérique x100, le Galaxy S23 Ultra offre une amplitude de zoom de 200. C’est énorme, aucun smartphone ne fait mieux. Le plus impressionnant réside dans les qualités des algorithmes de Samsung, capables de proposer un zoom numérique x30 quasiment parfait. C’est au-delà que les pixels commencent à apparaître, mais le x100 permet tout de même de lire un panneau qu’aucun œil humain ne serait capable de déchiffrer.

Ce qui nous plaît avec le Galaxy S23 Ultra, c’est qu’aucun de ses quatre appareils photo ne semble faire n’importe quoi. Lorsque le zoom périscopique est apparu chez Samsung, il n’était pas rare de constater d’importants changements colorimétriques d’un capteur à un autre. Aujourd’hui, on pourrait croire qu’il s’agit d’un vrai zoom, comme sur un vrai appareil photo. Ce sont pourtant quatre capteurs différents.

Jusqu’à x30, le Galaxy S23 Ultra est magique. L’utiliser ne donne absolument pas envie de revenir à un smartphone avec un zoom x3 classique. Son appareil photo est magique et impressionne à tous les coups. Au-delà du x50, certaines photos sont réussies, d’autres floues. Il est surtout dur de maintenir son smartphone en l’air sans trembler.

Enfin, nous avons voulu jouer avec le mode lune, qui amuse tant les réseaux sociaux à chaque sortie d’un nouvel appareil. En x100, le Galaxy S23 Ultra reconnaît le satellite de la Terre et optimise ses réglages pour la rendre plus vraie que nature. Le résultat est une nouvelle fois impressionnant et a fait halluciner tous nos amis (certains ont même brièvement regretté d’avoir choisi un iPhone).

Le Galaxy S23 Ultra est-il le meilleur smartphone photo ? C’est trop tôt pour le dire, même s’il est sans doute le plus polyvalent. Par rapport à son prédécesseur, il a aussi l’avantage de moins chauffer et de tenir quasiment deux fois plus longtemps (sans blague, son autonomie est assez incroyable). Mais nous en reparlerons dans notre test complet — qui ne sera pas rempli que de compliments.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !