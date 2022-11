C’est quoi, cette offre sur le Pixel 6a ?

Le Google Pixel 6a est sorti au prix de 459 €. Il est souvent trouvable autour de 420 € sur divers sites marchands. Amazon le propose actuellement au prix de 363,02 €.

C’est quoi, ce smartphone de Google ?

Le Pixel 6a est la version milieu de gamme des smartphones Pixel de Google. Son design ne diffère pas beaucoup de celui de ses aînés, y compris du

Pixel 6. Il est doté d’une dalle OLED Full HD+ de 6,1 pouces qui propose des réglages de luminosité un peu faiblards. Il faudra fouiller dans les réglages pour obtenir le meilleur de l’écran. Le taux de rafraîchissement n’est que de 60 Hz, mais la puce Tensor de Google, aussi présente dans le Pixel 6, offre une bonne fluidité et le tout tourne parfaitement sur Android 13. Dommage que ses 6 Go de mémoire vive et son écran de 60 Hz le limite sur certaines applications.

En matière d’ergonomie, le Pixel 6a est plus agréable à manipuler que son grand frère. Malgré sa largeur, il tient bien en main et son poids de moins de 180 g est un atout. Le smartphone de Google est plaisant à manipuler, son autonomie est correcte et il vous assure une bonne journée de batterie en une charge.

Le Google Pixel 6a possède un écran OLED. // Source : Louise Audry pour Numerama

Le Pixel 6a à ce prix, est-ce une bonne affaire ?

À ce prix, c’est même une excellente affaire. La force du Pixel 6a est son incroyable qualité photo. Ses deux capteurs de 12,2 Mpix (ouverture f/1.7) et 12 Mpix (ultra grand-angle et ouverture f/2.2) sont remarquables. Même s’ils offrent moins de piqué que les capteurs du Pixel 6, les algorithmes logiciels de Google compensent largement. Les différents réglages et modifications possibles sur les photos, même après la prise de vue, sont géniaux et donnent au Pixel 6a le meilleur appareil photo de sa gamme de prix.

Sous les 400 euros, le Google Pixel 6a propose une formule bien équilibrée entre une bonne ergonomie, un chouette écran OLED et des performances convaincantes. Dans la même gamme, le smartphone de Google offre une meilleure proposition que l’iPhone SE ou le Nothing Phone(1).

Pour aller plus loin avec cette offre

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.