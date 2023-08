Google réserve une sympathique surprise aux internautes qui recherchent « étoile filante » dans son moteur de recherche. À votre tour d’essayer !

Apercevoir une étoile filante est parfois une question de chance, bien plus souvent une affaire de patience. On peut en voir tout au long de l’année, mais les plus célèbres étoiles filantes sont évidemment les Perséides d’août. Si l’on veut espérer faire un vœu en apercevant un météore, c’est le meilleur moment. D’autant que les Nuits des étoiles permettent d’observer le ciel avec les conseils d’astronomes bénévoles. En 2023, les Nuits des étoiles tombent au moment du pic d’activité des Perséides, pendant le week-end des 12 et 13 août.

Une fois bien installé dans un transat, il est temps de patienter pour espérer voir des Perséides. Il est recommandé de ne pas utiliser de lumière pour laisser ses yeux s’habituer à l’obscurité. Mais, si vous lisez cet article sur votre smartphone, c’est déjà trop tard. Si vraiment vous vous ennuyez, on a une petite occupation pour vous, en lien avec vos activités astronomiques : tapez « étoile filante » dans Google.

Recherchez « étoile filante » dans Google (puis faites un vœu)

Voilà ce que vous devriez voir :

Surprise ! // Source : Google

Le moteur de recherche a prévu une très jolie animation pour accueillir les visiteurs et visiteuses qui tapent la recherche « étoile filante ». Trois météores passent subrepticement sur l’écran, légèrement assombri. Ensuite, vous pouvez poursuivre la déambulation sur le site.

Comment voir de vraies étoiles filantes ?

Vous êtes plutôt dans votre canapé, mais cette animation vous donne envie de tenter l’observation des étoiles filantes ? Sachez que ce n’est pas si compliqué à organiser. Nul besoin de télescope pour admirer des Perséides ou tout autre essaim. Les yeux sont le meilleur outil, car il faut une vision la plus large possible sur la voûte céleste. Il suffit de bien s’installer, puis de patienter. On peut orienter son regard vers le radiant, c’est-à-dire l’endroit du ciel d’où l’essaim d’étoiles filantes semble émerger.

Les étoiles filantes ne sont (heureusement) pas de véritables étoiles, comme le Soleil. Ce phénomène lumineux est provoqué par des poussières d’astéroïdes ou de comètes, qui entrent en contact avec l’atmosphère de la Terre. Cette fine poussière est vaporisée avant d’atteindre le sol, créant une étoile filante colorée — la couleur n’est pas la même pour tous les météores.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !