Le ciel s’annonce superbe pour les Nuits des étoiles 2023, organisées du 11 au 13 août. Les Perséides, magnifique essaim d’étoiles filantes, sont au rendez-vous. Voici où aller pour découvrir le ciel en compagnie d’astronomes bénévoles.

« Poussières célestes » : c’est un nom poétique qui a été choisi pour cette nouvelle édition des Nuits des étoiles. Du vendredi 11 au dimanche 13 août 2023, des astronomes bénévoles vous guident dans l’observation de la voûte céleste, un peu partout en France. L’événement est gratuit et accessible à tous, même si vous n’avez jamais fait d’astronomie ou observé à travers un télescope.

Plus de 250 lieux accueillent les curieux dans tout le pays : clubs d’astronomie, planétariums, associations, offices de tourisme, mairies. « L’époque est idéale, l’été et la douceur des températures nocturnes incitent à veiller », indique l’Association française d’astronomie (AFA), qui chapeaute les Nuits des étoiles. Mais, comment savoir où se rendre pour profiter de l’une des 500 manifestations prévues ?

Nuits des étoiles : la carte des événements organisés en France

Une carte est mise à disposition pour trouver les événements organisés près de chez vous lors de ces Nuits des étoiles 2023.

Exemple d’événement répertorié sur la carte. // Source : Capture d’écran AFA

Que verra-t-on pendant ces Nuits des étoiles ?

On peut espérer un ciel superbe durant cette édition 2023 des Nuits des étoiles. Plusieurs astres s’invitent sur la voûte céleste pendant le week-end.

Dès la tombée de la nuit, Saturne se lève à 22h en direction du sud-est. Visible à l’œil nu, la planète se révèle de toute beauté dans un instrument. Ses anneaux sont semblables à des « oreilles » à travers un télescope.

À partir de 00h30, Jupiter devient visible. Ses 4 satellites galiléens, Io, Europe, Ganymède et Callisto sont observables au télescope.

Le clou du spectacle de ces Nuits des étoiles 2023 sont incontestablement les Perséides, la plus célèbre pluie d’étoiles filantes. L’AFA annonce « près de 100 étoiles filantes qui peuvent potentiellement s’illuminer dans le ciel de nuit chaque heure ». Nul besoin de télescope, un transat et vos yeux suffisent pour les voir. Cette année, la Lune ne gêne pas l’observation, car elle est n’est présente qu’en très fin croissant.

Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez demander aux astronomes bénévoles de vous apprendre à repérer les étoiles et constellations classiques de cette période de l’année. Le Triangle de l’été, composé de brillantes étoiles (Véga, Deneb et Altaïr) est toujours agréable à observer. Si le lieu d’observation est suffisamment préservé de la pollution lumineuse, on peut même espérer distinguer la Voie lactée et sa lueur blanchâtre.

Le plaisir peut être prolongé au-delà de cet événement. Tout au long de l’année, le ciel offre de nombreux phénomènes aisément visibles à l’œil nu. Chaque mois, Numerama vous propose un calendrier et des conseils simples pour admirer le ciel.

