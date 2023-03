Les brillantes Vénus et Jupiter étaient en conjonction le soir du 2 mars 2023. Leur superbe binôme a été pris en photo à de nombreuses reprises. Le phénomène, visible à l’œil nu, sera de retour le soir du 3 mars.

C’était une rencontre brillante juste au-dessus de nos têtes : Vénus et Jupiter se sont donné un « baiser » le soir du mercredi 1er mars 2023. Leur idylle n’est pas terminée : on pourra de nouveau les admirer toutes proches le soir du jeudi 2 mars. En attendant cette nouvelle occasion de les contempler, on peut déjà profiter de superbes photos prises pendant la soirée du mercredi.

Contrairement à certains phénomènes astronomiques qui exigent un ciel bien sombre pour être vus, la conjonction de Vénus et Jupiter était visible à l’œil nu même en pleine ville. C’était le cas depuis Paris. On admire ainsi le binôme de planètes de part et d’autre de la tour Eiffel sur les clichés splendides de l’astronome Josselin Desmars, de l’observatoire de Paris.

Même les flashs d’une centrale éolienne n’ont pas suffi à atténuer la brillance de ces deux planètes, ici dans la Somme.

En bordure de la zone libre de la #Somme la #pollutionlumineuse d'une centrale éolienne… L'éclat des flashes de ces ventilateurs stériles rivalise avec les planètes #Venus et #Jupiter. #JupiterVenusConjunction pic.twitter.com/Z7OVXflelZ — Garry (@Loup_Garry) March 2, 2023

Les plus chanceux, dont la fenêtre était orientée vers l’ouest, ont même pu profiter de la conjonction bien au chaud, sans sortir de chez eux.

Vénus et Jupiter à 19h45… depuis mon canapé ! 🤩@astropierre pic.twitter.com/CUX13L1Dd8 — Odile ARNOULD (@OdileArnould) March 1, 2023

L’idylle de Vénus, Jupiter… et des lunes galiléennes

Si l’on possède des jumelles, on peut même s’en servir pour tenter de voir les principaux satellites de Jupiter : ses lunes galiléennes, nommées Callisto, Ganymède, Jupiter et Europe. Ce sont les minuscules points que l’on distingue dans le cliché suivant, non loin de la belle Vénus.

On voit même les plus gros satellites de Jupiter. // Source : Via Twitter @christophe022 (photo recadrée)

Évidemment, la proximité entre les deux planètes n’est qu’apparente. Actuellement, Vénus se trouve à 205 millions de km de nous, tandis que Jupiter est bien plus lointaine, à 865 millions de km de la Terre. Mais, de notre point de vue, les deux planètes ont entamé un rapprochement le 22 février.

Gatito viendo la conjunción entre la Luna, Venus y Júpiter.



📸: Anne pic.twitter.com/V5nSZwUR5U — Somos Cosmos (@InformaCosmos) February 25, 2023

La conjonction de Vénus et Jupiter est de retour ce soir

Si vous avez manqué la conjonction, une autre occasion se présente donc ce soir, le jeudi 3 mars à partir de 18h40. Les deux planètes sont toujours dans la constellation des Poissons, vers l’ouest. Elles sont visibles à l’œil nu jusqu’à 20h40. La configuration change légèrement, car cette fois, Vénus se trouve légèrement au-dessus de Jupiter.

Ne manquez pas non plus les autres spectacles astronomiques du mois de mars 2023 : la lumière zodiacale, la Lune ou les autres planètes.

