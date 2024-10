Lecture Zen Résumer l'article

La France métropolitaine a vécu une nuit magique, avec un ciel illuminé par de belles aurores boréales. De nombreux Français ont photographié les aurores dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 octobre 2024.

Le vœu de voir des aurores boréales en France s’est encore réalisé. Dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 octobre 2024, le ciel de la France métropolitaine s’est paré de somptueuses couleurs, avec des aurores boréales superbes dès la tombée de la nuit. Grâce à une éruption solaire puissante survenue quelques jours plus tôt, dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 octobre, une tempête géomagnétique sévère est survenue.

Les images renversantes des aurores boréales en France

Le nuage de plasma envoyé par le Soleil en direction de la Terre a permis d’admirer des aurores boréales à des endroits plus inhabituels. Dès le début de la soirée, de nombreux Français ont commencé à partager leurs clichés du phénomène lumineux.

Les aurores boréales photographiées en Dordogne, avec un moulin solitaire. // Source : Via X @XploraSpace (photo recadrée)

En pointant le ciel en direction du nord, avec de longs temps de pose, les photographes ont réussi à capturer les teintes roses de ces magnifiques aurores boréales françaises.

D’où viennent les aurores boréales ?

L’origine de ces couleurs chatoyantes est liée au vent solaire, qui apporte un flux de particules (électrons et protons) depuis l’atmosphère du Soleil. En tournant autour de la Terre, une partie de ces particules sont guidées vers les pôles magnétiques terrestres. Elles entrent en collision avec les gaz de l’atmosphère terrestre, libérant de l’énergie et de minuscules éclats lumineux : c’est l’aurore boréale.

Habituellement, il faut voyager pour espérer voir des aurores boréales : les destinations privilégiées en Europe sont la Norvège, la Suède, la Finlande ou l’Islande. Plus on est proche du pôle nord magnétique, plus grandes sont les chances de les admirer.

Actuellement, le Soleil approche de son maximum d’activité, attendu pour juillet 2025. C’est pourquoi la France métropolitaine a en ce moment plus d’opportunités de voir des aurores boréales. Néanmoins, il est toujours très compliqué de les prévoir en avance et de savoir si une tempête géomagnétique concernera la France.

La nuit du 10 au 11 octobre rappelle le spectacle magnifique auquel la France avait pu assister dans la nuit du 10 au 11 mai. Grâce à une précédente tempête géomagnétique, la France métropolitaine avait déjà été le spectacle de sublimes aurores boréales.

