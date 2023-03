Après un mois de février intense en observations astronomiques, on enchaîne avec mars 2023. D’autres spectacles célestes, visibles à l’œil nu, sont au programme.

La comète ZTF, des météorites, des aurores boréales… Février 2023 a été riche en phénomènes astronomiques observables en France. Malgré les températures hivernales, les curieux et curieuses qui se sont motivés ont pu admirer le ciel à de nombreuses reprises, même sans posséder de télescope.

Voici les nouvelles dates à noter pour continuer à faire de l’astronomie en mars 2023.

Les phases de la Lune

Impossible de se lasser du spectacle de la Lune. Cela tombe bien, c’est justement l’un des objets les plus faciles d’accès pour les astronomes amateurs. On peut commencer par repérer les phases de la Lune, tout au long du mois.

Le mardi 7 mars , la Lune est pleine. Cela veut dire que la face visible de la Lune, depuis la Terre, est complètement illuminée par le Soleil. C’est toujours beau à voir.

, la Lune est pleine. Cela veut dire que la face visible de la Lune, depuis la Terre, est complètement illuminée par le Soleil. C’est toujours beau à voir. Le mercredi 15 mars , c’est le dernier quartier de Lune. Vous admirez tout simplement une demi-Lune. On dit aussi qu’elle est en quadrature ouest.

, c’est le dernier quartier de Lune. Vous admirez tout simplement une demi-Lune. On dit aussi qu’elle est en quadrature ouest. Le mardi 21 mars , c’est la nouvelle Lune. Elle n’est pas visible dans le ciel nocturne.

, c’est la nouvelle Lune. Elle n’est pas visible dans le ciel nocturne. Puis, le mercredi 29 mars, on retrouve une demi-Lune. Elle est cette fois en quadrature est, car c’est la phase du premier quartier.

La Lune, en croissant. // Source : Canva

Les planètes visibles à l’œil nu

Un peu de patience pour voir Mercure et Saturne sans instrument : elles ne sont de nouveau visibles qu’en fin de mois. Vénus, Mars et Jupiter sont quant à elles observables tout le mois de mars 2023. Voici quand les voir, et dans quelles constellations les trouver.

Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Du 1er au 5 invisible 18h40 – 20h40

Poissons 18h40 – 3h

Taureau 18h40 – 20h40

Poissons invisible Du 5 au 12 invisible 18h50 – 21h

Poissons 18h50 – 2h40

Taureau 18h50 – 20h20

Poissons invisible Du 13 au 19 invisible 19h – 21h20

Poissons 19h – 2h30

Taureau 19h – 20h

Poissons invisible Du 20 au 26 invisible 19h10 – 21h40

Bélier 19h10 – 2h20

Taureau 19h10 – 19h50

Poissons invisible Du 27 au 31 20h20 – 20h50

Poissons 20h20 – 23h

Bélier 20h20 – 3h

Gémeaux 20h20 – 20h30

Poissons 7h10 – 7h30

Verseau

Les autres phénomènes astronomiques

Il reste encore ces phénomènes à noter dans vos agendas, et vous serez prêt pour faire de l’astronomie en mars 2023.

Le soir du mercredi 1er mars , les deux planètes les plus brillantes du ciel (en ce moment) sont en conjonction. Vénus et Jupiter, qui se rapprochaient depuis le 22 février, sont très proches dans le ciel.

, les deux planètes les plus brillantes du ciel (en ce moment) sont en conjonction. Vénus et Jupiter, qui se rapprochaient depuis le 22 février, sont très proches dans le ciel. Le lendemain, jeudi 2 mars , Vénus est visible pile au-dessus de Jupiter.

, Vénus est visible pile au-dessus de Jupiter. À partir du mercredi 15 mars , et pendant une semaine, trouvez la lumière zodiacale le soir.

, et pendant une semaine, trouvez la lumière zodiacale le soir. Le lundi 20 mars , c’est l’équinoxe (à 22h24) ! Le printemps est là dans l’hémisphère nord.

, c’est l’équinoxe (à 22h24) ! Le printemps est là dans l’hémisphère nord. Le vendredi 24 mars , Vénus flirte avec le croissant de Lune.

, Vénus flirte avec le croissant de Lune. Le dimanche 26 mars , on repasse à l’heure d’été. Le changement d’heure n’est pas un phénomène astronomique, mais il vaut mieux se mettre à la bonne heure pour réussir ses observations.

, on repasse à l’heure d’été. Le changement d’heure n’est pas un phénomène astronomique, mais il vaut mieux se mettre à la bonne heure pour réussir ses observations. Le mardi 28 mars , c’est avec Mars que la Lune forme désormais un couple.

, c’est avec Mars que la Lune forme désormais un couple. Le lendemain, le soir du mercredi 29 mars, la Lune est particulièrement haute dans le ciel.

Les merveilles du ciel vous attendent en mars 2023 ! Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une météo clémente et de belles observations.

