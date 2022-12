James Webb a quitté la Terre le 25 décembre 2021. Un an plus tard, le télescope spatial a partagé de nombreux clichés. Voici les plus belles photos prises par l’observatoire jusqu’à présent.

25 décembre 2021. Une fusée Ariane 5 décollait avec à son bord le télescope spatial James Webb. Nous voilà un an plus tard et l’observatoire, situé à près de 1,5 million de kilomètres de la Terre, n’a pas cessé de nous éblouir depuis son entrée en fonction, au cours de l’été 2022. Les débuts de James Webb sont incontestablement l’évènement spatial de l’année.

Sans doute avez-vous bien en tête la toute première photo partagée par James Webb, montrant un bout du champ profond, une expression qui désigne l’une des zones parmi les plus éloignées de l’Univers observable. Ou bien vous souvenez-vous des quatre autres clichés remarquables publiés très peu de temps après. Assez somptueux pour en faire des fonds d’écran.

Mais depuis, il y en a eu bien d’autres. Voici donc, pour marquer le coup pour ce tout premier anniversaire du départ de James Webb, et parce que c’est Noël une galerie des plus somptueuses photos partagées par l’observatoire spatial.

Les meilleures photos de James Webb

L’amas de galaxies SMACS 0723. // Source : Nasa

La nébuleuse de la Carène. // Source : Nasa

La nébuleuse de l’Anneau austral. // Source : Nasa

Le Quintette de Stephan. // Source : Nasa

James Webb a pris la galaxie fantôme (M74) en photo dans le spectre infrarouge. // Source : ESA

La galaxie de la Roue de chariot, qui semble presque enflammée. // Source : NASA, ESA, CSA, STScI

Des explosions détectées en direct par James Webb… et Hubble. // Source : Nasa / Esa

Les anneaux de poussière observés par James Webb. // Source : HubbleWebbESA

Le centre de ce sablier est aussi vaste que le Système solaire. // Source : NASA, ESA, CSA, and STScI

