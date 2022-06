La série Miss Marvel (Ms Marvel en VO) introduira le personnage de Kamala Khan dans le MCU, sur Disney+. À quelles autres œuvres la série TV sera-t-elle connectée ?

Alors que Doctor Strange 2 est encore dans les salles obscures et que Moon Knight s’est achevée mi-mai, la nouvelle production Marvel est attendue pour le mercredi 8 juin 2022 sur Disney+. La série Miss Marvel introduira une toute nouvelle superhéroïne, Kamala Khan, interprétée par Iman Vellani. Les comics mettant en scène le personnage avaient été récompensés du prestigieux Hugo Award, en 2015.

Kamala Khan, lycéenne, est une fan éperdue de l’équipe des Avengers, et elle idolâtre en particulier Captain Marvel — Carol Danvers. Dans les comics originels, c’est lors d’une bataille que la jeune fille obtient ses pouvoirs par mégarde. Dans la série, cette origin story va être changée, ses pouvoirs seront différents, mais le personnage restera sensiblement le même. Son identité musulmane, comme son origine au sein d’une famille pakistanaise, sont notamment une part importante de son univers et cela reste le cas dans la production Disney+.

Les films et séries Marvel sont de plus en plus interconnectés (seule Moon Knight faisant vaguement exception). Faudra-t-il avoir vu des œuvres spécifiques avant de lancer le premier épisode de Miss Marvel, mercredi prochain ? Une seule est au programme.

Captain Marvel (2019)

Une part importante de l’identité de Ms Marvel est à trouver dans son lien avec Captain Marvel, car Kamala Khan en est une fan absolue. Sa chambre est bardée de posters de l’héroïne et la jeune lycéenne s’essaye même au cosplay. Elle est son modèle, ce qui a un impact sur sa façon d’être, et, rien que pour cela, il est bon de se remémorer l’histoire de Carol Danvers.

Kamala Khan (Iman Vellani) dans Miss Marvel // Source : Disney+/Marvel

De fait, s’il y a bien un seul film à revoir avant de regarder la série Miss Marvel, c’est Captain Marvel, sorti en 2019 et porté par l’actrice Brie Larson. Le contenu du long métrage n’est pas nécessaire à la compréhension de la série, mais cela s’inscrit dans la continuité. D’autant que Captain Marvel 2 (intitulé The Marvels) verra le retour de Kamala Khan. Ces scènes ont d’ailleurs été tournées par Iman Vellani avant la série.

Pour introduire ce prochain film — prévu en 2023 –, il n’est d’ailleurs pas impossible que Brie Larson fasse un caméo à la fin de Miss Marvel.

Doit-on aussi revoir les Avengers ?

Non.

Même si Kamala est fan des Avengers dans leur ensemble, et qu’elle y fait donc souvent référence dans les deux premiers épisodes, il n’y a nul besoin de se replonger dans cette série de films, ni dans d’autres aventures solos, spécifiquement pour Miss Marvel. De même, aucune série TV diffusée sur Disney+ ne sert de préalable. Il n’y a donc que Captain Marvel qui soit vraiment utile.

Et si vous lisiez les comics ?

Il n’est clairement pas nécessaire de lire les comics Marvel avant de regarder les films et séries, d’autant que ce sont des adaptations très libres et que, dans les comics, il existe souvent des dizaines de tomes, d’arcs et de versions différentes des personnages. Cela peut décourager. Mais dans le cas de Kamala Khan, en revanche, l’exercice peut s’avérer plus intéressant et facile pour les néophytes. L’univers du personnage est assez proche de celui de Spider-Man, avec beaucoup de fraîcheur et une héroïne attachante à laquelle il est facile de s’identifier.

Miss Marvel dans les comics vs. Miss Marvel dans la série Disney+. // Source : Marvel / Montage Numerama

L’arc principal dédié au personnage commence par Miss Marvel T1 : Métamorphose (récompensé par le Hugo Award). Regarder les premiers épisodes de Miss Marvel se révèle assez amusant lorsqu’on compare les deux œuvres : tous les personnages sont très exactement les mêmes, mais l’origin story varie sensiblement. L’une des productrices exécutives et scénaristes de la série, Sana Amanat, était activement impliquée dans la création du personnage chez Marvel en 2015.

Le premier épisode de Miss Marvel sera sur Disney+ à partir du mercredi 8 juin. L’abonnement commence à 8,99 €.

