Quelle est la place de la série Moon Knight dans le MCU ?

Le premier épisode de la série sera disponible le 30 mars 2022 sur Disney+. Mais quels sont les liens de cette nouvelle production Marvel avec le reste de l’univers Marvel ?

La nouvelle série Marvel transforme Oscar Isaac en Moon Knight — ou Marc Spector. L’univers de ce personnage est inspiré de la mythologie égyptienne, alors il faudra vous attendre à croiser des dieux, des sarcophages et des objets magiques. Bien qu’elle soit supervisée par Kevin Feige, le patron de Marvel sur les écrans, la série Moon Knight aura une place un peu particulière au sein du MCU — le Marvel Cinematic Universe.

Moon Knight est dans le MCU, mais pas trop dans le MCU

Depuis les premières séries Marvel diffusées via Disney+, à commencer par WandaVision en janvier 2021, on suit les trajectoires de personnages déjà connus du MCU : Wanda, Vision, Loki, Hawkeye, Falcon ; et de nouvelles arrivantes, comme Kate Bishop, Monica Rambeau, qui intègrent alors officiellement le MCU. Les récits sont donc entièrement intégrés à cet univers partagé, avec des liens croisés, des histoires qui se chevauchent.

Pour Moon Knight, l’approche est différente. Cela a été confirmé en conférence de presse, le lundi 21 mars 2022, que la série était à part entière. Elle n’est pas déconnectée du MCU à proprement parler, mais cette saison racontera sa propre histoire, sans référencer le MCU. En clair, elle se tiendrait même si elle n’appartenait à cet univers. Cela se confirme par les quatre épisodes (sur six) envoyés à la presse, dont l’embargo critique sera levé ce 29 mars à 15h.

C’est aussi ce que les producteurs et scénaristes de la série mettent en valeur dans plusieurs interviews, évoquant régulièrement une opportunité artistique de sortir des canons Marvel. Grant Curtis, l’un des producteurs exécutifs, explique à SlashFilm que cette autonomie de Moon Knight n’était « pas tant un soulagement qu’une opportunité sur le plan narratif », en réalisant « qu’il n’était pas nécessaire de se rattacher à d’autres aspects du Marvel Cinematic Universe pour raconter l’histoire de Marc Spector/Steven Grant/Moon Knight ». Il ajoute : « Je pense que c’est ce qui donne la durabilité à l’histoire de Marc Spector, le fait que nous nous sommes concentrés sur ce personnage et uniquement sur lui. »

Oscar Isaac interprète Marc Spector, dans Moon Knight. / Oscar Isaac // Source : Marvel

Ceci étant, le personnage de Marc Spector / Moon Knight fait bel et bien partie du MCU : il existe dans le même monde que Hawkeye, Captain Marvel, Hulk et les autres. Il n’est toutefois pas dans la même ville (les aventures de Moon Knight ont lieu tantôt à Londres ou en Égypte) et ces autres personnages, tout comme le « snap » de Thanos, ne sont pas mentionnés.

Attendez-vous toutefois à des easter eggs qui confirment la présence de Moon Knight au sein du MCU. Il n’est pas impossible qu’à l’avenir, une fois que son histoire individuelle sera racontée, il croise la route des autres personnages. Peut-être deviendra-t-il même un Avenger, comme le suggère le showrunner Jeremy Slater : « Si cela ne tenait qu’à moi, il ferait partie des Avengers. Cela ne dépend pas de moi, mais je pense que c’est l’objectif. » Mohamed Diab, principal réalisateur de la série, a confié imaginer combien le personnage pourrait « rendre fous » les autres héros et héroïnes du MCU.