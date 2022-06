Sony diffusera une présentation State of Play dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 juin. En cette période habituellement riche en grosses annonces, on s’attend à des informations marquantes.

Le mois de juin est historiquement très important pour le marché du jeu vidéo, puisqu’il est lié à la période de l’E3 (grande messe riche en annonces). Quelques jours avant Microsoft, Sony organise donc une petite présentation State of Play qui renseignera sur l’avenir de la marque PlayStation.

Compte tenu du moment choisi, on s’attend à ce que Sony marque les esprits avec des informations cruciales à propos de la PS4 et de la PS5. Sur son blog, la multinationale se contente de teaser « des révélations palpitantes », « ainsi que des aperçus de plusieurs jeux en cours de développement pour le PlayStation VR2 » (casque de réalité virtuelle). La présentation durera 30 minutes, ce qui est largement suffisant pour faire rêver.

Ce nouveau State of Play sera diffusé dans la nuit de jeudi à vendredi (à partir de 23h59, heure française). Pour patienter, voici nos pronostics quant à trois annonces qu’on aimerait voir.

Trois annonces PlayStation qu’on rêve de voir

Une date de sortie pour God of War Ragnarok

La PlayStation 5 n’était même pas encore sortie que, déjà, Sony avait officialisé God of War Ragnarok. La suite de God of War, l’un des meilleurs jeux de la PlayStation 4, est normalement attendue pour cette année. Il pourrait s’agit d’une véritable vitrine pour la dernière console de la multinationale, qui sait à quel point ce blockbuster revêt une importance capitale dans son catalogue. Elle serait surtout bien inspirée de lui attribuer une date de sortie, si possible durant le deuxième semestre de cette année. God of War Ragnarok a le potentiel pour devenir un véritable incontournable, avec des arguments massues en veux-tu en voilà.

D’autant que la dernière grosse exclusivité PlayStation commercialisée n’est autre que Gran Turismo 7, sorti en mars. Le temps commence à devenir long pour les propriétaires d’une console Sony friands d’expériences qu’on ne trouve que chez PlayStation.

Pour patienter, on vous remet la bande-annonce de gameplay diffusé en septembre 2021 :

Une nouvelle bande-annonce pour Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI a été officialisé au même moment que God of War Ragnarok, lors d’un événement centré sur les jeux qui paraîtront sur PlayStation 5. Depuis, c’est le calme plat pour ce RPG édité par Square Enix, qui évoque un « projet de grande envergure ». En réalité, il a pris du retard, comme l’explique la firme nippone sur le site officiel. La pandémie de coronavirus a bousculé le calendrier de Square Enix, qui devait initialement donner des nouvelles de Final Fantasy XVI en 2021. « Nous prévoyons de dévoiler de nouvelles informations aux environs du printemps 2022 », déclare l’entreprise. Cela tombe bien, nous sommes toujours au printemps et cette conférence PlayStation paraît être l’occasion idéale pour faire rêver les fans.

En outre, aux dernières nouvelles, le développement serait quasiment terminé, ce qui laisse espérer un lancement d’ici un an. Voire carrément pour Noël ? Ce serait un sacré atout dans la manche de Sony.

Ooooh, d'après Naoki Yoshida, ils en sont déjà dans la phase finale du développement de Final Fantasy XVI 👀👀👀👀



Ça sent la sortie d'ici la fin de l'année ! https://t.co/wwzPeYNCgN — Kayane (@Kayane) April 29, 2022

Le remake The Last of Us officialisé

Sur quoi travaille vraiment Naughty Dog ? C’est sans doute la question que beaucoup de joueuses et de joueurs se posent. Peut-être que le studio est actuellement en train de remettre au goût du jour The Last of Us, chef-d’œuvre déjà disponible sur PS3 et PS4, mais qui pourrait prendre une dimension supplémentaire avec un remake exclusif à la PlayStation 5 (surtout s’il exploite la DualSense). Ce serait pertinent pour accompagner la série qui sera diffusée prochainement sur HBO, même si d’autres jeux moins aboutis mériteraient d’abord un tel traitement (exemple : le tout premier Uncharted).

The Last of Us // Source : Naughty Dog

Cela permettrait par ailleurs de mettre fin, une bonne fois pour toutes, à toutes ces rumeurs de plus en plus insistantes. Il y a quelques jours, Jeff Grubb, journaliste réputé de GamesBeat, indiquait encore : « Je n’arrête pas d’entendre que c’est pour cette année. Le remake de The Last of Us est attendu pour la fin d’année. Je suis assez confiant là-dessus. » Pour Sony, ce serait un moyen efficace d’ajouter une exclusivité à la PS5, avec un succès immédiatement garanti.