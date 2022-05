Amazon a remporté le duel qui l’opposait à France Télévisions. Le géant américain va diffuser le quart de finale opposant Novak Djokovic à Rafael Nadal, qui pourrait être le choc majeur de cette édition de Roland-Garros.

Avant le choc Djokovic-Nadal, il y a le choc Amazon-FranceTV. Co-diffuseur de Roland-Garros depuis 2021, le géant américain du e-commerce possède l’exclusivité sur les sessions de nuit. L’annonce d’un quart de finale Djokovic-Nadal, qui a tout du match du tournoi, l’a forcément intéressé. Après s’être livré à une guerre intense avec France Télévisions, qui souhaitait que le match soit diffusé sur ses antennes l’après-midi, Amazon a finalement obtenu l’exclusivité de la rencontre. Djokovic-Nadal sera diffusé sur Amazon Prime Video le mardi 31 mai à 20h45, au grand désarroi du service public.

Amazon promet la gratuité pour le match Djokovic-Nadal sur Roland Garros

Comment Amazon a-t-il convaincu la Fédération Française de Tennis de lui laisser cette exclusivité ? Au vu du communiqué envoyé par la FFT dans la foulée de cette annonce, il semblerait que le géant du streaming a obtenu gain de cause en acceptant de diffuser ce match gratuitement, y compris aux non-abonnés. N’importe qui pourra y accéder sur primevideo.com ou sur l’appli mobile, sans compte Amazon.

Le 59e Djokovic Nadal visible pour tous ⬇️ pic.twitter.com/vGFQ4QrXuE — Laurent Vergne (@LaurentVergne) May 30, 2022

En obtenant l’exclusivité sur le match phare de Roland-Garros, Amazon réussit un grand coup. Si le groupe américain ne communique pas ses chiffres d’audience, on peut facilement imaginer qu’il offre une exposition bien plus petite que France Télévisions. Ce match devrait lui permettre de capter une grande audience d’un seul coup, et pourquoi pas d’attirer de nouveaux abonnés pour la suite de la compétition. La FFT, elle, est sans doute rassurée par l’idée qu’un match aussi gros n’est pas payant. Le vrai perdant de cette histoire est France Télévisions, qui se fait une nouvelle fois avoir par Amazon. Pendant longtemps, Roland Garros était son exclusivité.

Seule incertitude : quid de la diffusion sur grand écran ? À notre connaissance, il faut forcément un compte pour accéder à l’appli TV de Prime Video, disponible sur les box opérateur, mais aussi les Apple TV, Android TV et sur la plupart des Smart TV (Samsung, LG, etc.). Si c’est bel et bien le cas, cela veut dire qu’il faudra créer un compte, même sans s’abonner, pour regarder Djokovic-Nadal. Autre possibilité, utiliser Google Cast ou Apple AirPlay pour diffuser l’image de son smartphone vers son téléviseur.