Amazon Prime Video n’est pas seulement accessible sur tablette ou smartphone : vous pouvez regarder les films, séries, docus et même les matchs de tennis directement sur votre TV. Voici comment y accéder.

Pour la première fois dans l’histoire de Roland-Garros, un match très attendu ne sera pas diffusé sur France Télévisions, mais par une plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD). Le géant Amazon a acquis une partie des droits, obligeant les spectateurs à basculer sur son service Amazon Prime Video pour suivre certaines rencontres. Ce sont les sessions de nuit que la multinationale américaine diffuse, tandis que le service public retransmet les matchs toute la journée (à l’exception du court Simonne-Mathieu, exclusif à Amazon).

Le quart de finale qui opposera Rafael Nadal à Novak Djokovic sera ainsi diffusé uniquement sur Amazon Prime Video, le mardi 31 mai 2022 à partir de 20h45. La firme de Jeff Bezos a décidé de rendre le match accessible à tous et toutes, sans leur demander de payer un abonnement, ni de créer un compte pour le regarder.

Certains spectateurs auront sûrement envie de profiter de cet événements sur leur téléviseur, et non sur un petit écran de smartphone ou d’ordinateur. Pas de panique : il est très simple d’avoir accès à Amazon Prime Video sur votre TV. Voici comment faire.

Novak Djokovic. // Source : Wikipedia (montage Numerama)

Comment mettre Amazon Prime Video sur votre TV ?

Sur votre téléviseur connecté

Amazon Prime Video est une application : vous pouvez donc l’installer sur de nombreux appareils connectés, comme votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Il est aussi tout à fait possible d’y accéder directement depuis votre téléviseur connecté. Pour ça, il y a deux solutions :

L’app Amazon Prime Video est déjà pré-installée sur votre téléviseur — la télécommande de votre TV a peut-être même un bouton Amazon Prime Vidéo. Il vous suffit de la chercher parmi les applications et de l’ouvrir.

L’app Amazon Prime Video n’est pas installée sur votre TV : rendez-vous dans le magasin d’applications (Google Play Store, LG Content Store…) et tapez Amazon Prime Video pour la trouver et l’installer.

Vous pouvez également passer par une Amazon Fire TV (les clés multimédia d’Amazon, à partir de 25 euros) ou d’autres décodeurs connectés, comme une Apple TV (199 euros) ou un Google Chromecast TV (69 euros).

Par votre box internet

Amazon Prime Video est disponible en France sur de nombreuses box :

Les fournisseurs d’accès à internet n’offrent cependant pas l’abonnement à Prime Video : il s’agit le plus souvent de payer 5,99 euros par mois en plus pour y avoir accès. Cependant, le match Nadal-Djokovic est censé être diffusé gratuitement : vous n’êtes donc pas censés devoir payer pour ouvrir l’application Prime Video. Si aucune autre option gratuite ne vous est proposée, nous vous recommandons de passer par l’application directement et non pas votre box.

En diffusant l’image de votre ordinateur ou smartphone sur votre télé

La majeure partie des nouveaux téléviseurs vous permettent d’y « projeter virtuellement » (on appelle ça « caster ») l’écran d’un autre appareil. En l’occurence pour Amazon Prime Video, vous pouvez par exemple décider d’ouvrir l’application sur votre iPhone et d’utiliser Apple AirPlay ou Google Cast pour caster l’image sur votre télé.

Vous avez ainsi plusieurs options :

Apple AirPlay

Google Cast avec un Chromecast ou une télé Android TV

Autre possibilité, brancher votre ordinateur en HDMI. Ce n’est pas le plus simple, mais ça marchera.

Sur votre console

L’application Amazon Prime Video peut être téléchargée et installée via vos consoles PlayStation ou Xbox.

Faut-il un compte pour s’inscrire ?

Normalement, l’abonnement Prime Video coûte 5,99 euros par mois, ou 49 euros par an, en étant compris dans l’abonnement Amazon Prime qui donne des avantages au niveau des livraisons de colis.

Le match Nadal-Djokovic est toutefois censé être 100 % gratuit et ne demander ni compte payant, ni inscription. Il vous est ainsi possible de lancer l’app Amazon Prime Video sur votre TV et cliquer sur « Roland-Garros, ce soir en direct et en exclusivité ». Le flux sera disponible à partir de 20 heures.

Le 59e Djokovic Nadal visible pour tous ⬇️ pic.twitter.com/vGFQ4QrXuE — Laurent Vergne (@LaurentVergne) May 30, 2022

