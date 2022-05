Lucasfilm et Disney organisaient fin mai une grande convention sur Star Wars. L’occasion de faire le point sur certains projets en cours dans la SVOD et d’en annoncer de nouveaux.

C’était l’un des grands rendez-vous pour les fans de Star Wars. Du 26 au 29 mai avait lieu à Anaheim, en Californie, l’édition 2022 de la Star Wars Celebration, un rassemblement annuel qui permet à Lucasfilm et Disney de faire la promotion des futurs projets de la licence et de réunir le public avec plusieurs personnalités iconiques de cet univers.

Et il y avait du beau monde au centre de convention californien au cours du week-end.

On retrouvait bien sûr les acteurs Ewan McGregor et Hayden Christensen, qui reprennent leur rôle d’Obi-Wan Kenobi et de Dark Vador dans la série Obi-Wan Kenobi, diffusée sur Disney+. Mais l’évènement a aussi rassemblé John Williams, qui a passé ses 90 ans en début d’année, mais aussi Ian McDiarmid (Palpatine), Rosario Dawson (Ahsoka Tano) ou bien Jon Favreau.

Les trois jours de convention ont ainsi permis d’actualiser le calendrier à venir pour plusieurs séries destinées à Disney+, d’en annoncer de nouvelles, de diffuser des bandes-annonces, mais aussi de revenir sur ce qui est prévu à la fois du côté des jeux vidéo, des romans et de la bande-dessinée. Disney en a même profité pour faire des annonces au-delà de Star Wars.

Une première bande-annonce pour Andor

Andor n’a rien à voir avec la lune forestière d’Endor dans Star Wars. Andor est une série télévisée qui arrivera le 31 août 2022 sur Disney+, avec une première saison de douze épisodes — une saison deux avec douze autres épisodes est déjà en chantier. On y suivra le personnage de Cassian Andor, joué par Diego Luna, que l’on a pu voir dans le film dérivé Rogue One, en 2016.

Andor se focalisera sur l’émergence de l’Alliance rebelle et la manière de résister à l’Empire galactique — pour des raisons évidentes, Andor se passera avant Rogue One (cinq ans avant, pour être précis). On y retrouvera Genevieve O’Reilly en Mon Mothma, mais aussi Stellan Skarsgård dans un rôle inconnu. La série est annoncée comme un thriller d’espionnage.

Une première bande-annonce d’Andor est proposée.

Une nouvelle série : Skeleton Crew

La nouvelle avait été éventée dans la revue Vanity Fair. Une nouvelle série Star Wars arrive, réalisée par Jon Watts (trilogie Spider-Man à l’époque du Marvel Cinematic Universe) et scénarisée par Chris Ford (Spider-Man: Homecoming, Chaos Walking). Son titre ? Skeleton Crew. En rôle principal, Jude Law. Date de diffusion : 2023. Sur Disney+, évidemment.

La série sera centrée sur un groupe d’enfants perdus dans l’espace — peut-être ces jeunes gens, qui seront quatre, seront-ils en perdition dans un vaisseau ? Le casting sera donc jeune, autour de Jude Law. Point à noter : la série se déroulera à la même époque que les séries The Mandalorian et Ahsoka, ce qui laisse penser qu’il y aura quelques têtes connues à l’écran.

Star Wars: Skeleton Crew, an Original series starring Jude Law, from executive producers Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau and Dave Filoni, is streaming in 2023 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/cEP3uXO4Aw — Star Wars (@starwars) May 26, 2022

Tales of the Jedi, une nouvelle série animée

Une nouvelle série d’animation arrive, intitulée Tales of the Jedi. Six épisodes sont prévus, avec trois histoires étalées à chaque fois sur deux épisodes. On sait qu’un premier récit sera dédié à Ahsoka Tano lorsqu’elle était jeune et un autre sur le compte Dooku, quand il n’était pas encore un seigneur Sith, mais un maître Jedi en train de former Qui-Gon Jinn.

Les épisodes sont annoncés comme assez courts et pilotés par Lucasfilm Animation, qui avait déjà la charge des autres séries animées — de The Clone Wars à The Bad Batch, en passant par Rebels et Resistance. La diffusion de cette mini-série, qui est en fait une anthologie (comme Visions), avec des histoires indépendantes les unes des autres, est prévue pour l’automne 2022.

Learn the origins of Ahsoka. Tales of the Jedi is coming Fall 2022 to @disneyplus. pic.twitter.com/svTt7ZKQ9P — Star Wars (@starwars) May 29, 2022

The Bad Batch, saison 2

Star Wars va poursuivre l’aventure avec The Bad batch, avec une nouvelle saison, attendue pour cet automne. Le public retrouvera l’équipe improbable composée de Hunter, Echo, Wrecker et Tech, sans oublier Omega, dans de nouvelles aventures. Ces soldats s’avèrent être des clones « ratés », à cause de mutations génétiques imprévues. D’où leur nom de « mauvaise fournée », en anglais.

L’équipe de clones mutés. // Source : Lucasfilm

Une nouvelle série animée Young jedi Adventures

Young Jedi Adventures arrivera sur Disney+ et Disney Junior au printemps 2023. Elle s’adressera à un public jeune, où il sera question d’aborder des thèmes comme la compassion, de l’autodiscipline, du travail d’équipe, de la patience et de l’amitié. La série semble avoir des visées pédagogiques, en montrant de jeunes Jedi lors de la Haute République, des siècles avant La Menace Fantôme.

Visions, saison 2

Star Wars revisité par des studios japonais, avec des techniques d’animation que l’on voit d’ordinaire dans des animes. Voilà, en quelque sorte, le projet de Visions. Après une première saison composée de quelques courts-métrages d’animation, Lucasfilm remet le couvert dans une saison deux. Elle est attendue pour 2023, avec là encore une approche originale de l’univers.

Un nouveau jeu vidéo avec Star Wars Jedi: Survivor

On quitte quelque peu l’univers de la SVOD pour aller dans celui du jeu vidéo, avec l’annonce de la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order. Le jeu Star Wars Jedi: Survivor a été présenté lors de la convention, avec Electronic Arts et Respawn Entertainment aux commandes. Proche d’une jouabilité à la Dark Souls, le titre est attendu pour 2023 sur PC, PS5, Xbox Series S et Xbox Series X.

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords arrive sur Switch

Y aura-t-il Star Wars Jedi: Survivor sur Switch ? Rien n’est moins sûr. Par contre, la console de Nintendo sera sans doute assez puissante pour faire tourner Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, un jeu sorti en 2005 qui arrive en 2022 sur Switch. On taquine, bien sûr. Le jeu est certes vieillissant, mais il s’agit de la suite du très apprécié Star Wars: Knights of the Old Republic (2003).

Mais aussi… la série Willow

34 ans après le film Willow, sorti en 1988, la série Willow arrive. Ron Howard, qui a tourné le film, est de la partie, mais du côté de la production. Elle sera encadrée par Jonathan Kasdan. Les deux hommes avaient collaboré sur le film Solo. Willow n’a rien à voir avec Star Wars, mais l’annonce n’est pas anodine. On retrouvera bien sûr Warwick Davis dans le rôle principal.

Et enfin… un nouveau film sur Indiana Jones

Harrison Ford, du haut de ses 79 ans, va retrouver le costume, le fouet et le chapeau d’Indiana Jones, pour un cinquième film. Le dernier remonte à 2008 avec Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, qui avait reçu un accueil contrasté. Ce futur film est attendu pour le 30 juin 2023, avec James Mangold (Logan, Le Mans 66) à la réalisation.