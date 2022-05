La saison 2021/2022 de football prend fin ce samedi 28 mai avec la finale de la Ligue des champions, entre Liverpool et le Real Madrid. Où est diffusé l’un des plus gros matches de l’année ?

Samedi 28 mai. Ligue des champions. Stade de France. Le décor est planté : Liverpool et Real Madrid, les deux meilleures équipes de la saison 2021/2022 de football, vont en découdre pour monter sur le toit de l’Europe et succéder à Chelsea. Il s’agit de l’un des matches les plus importants de l’année, opposant une myriade de stars, dans le sillage de Karim Benzema (non, il n’y aura pas Kylian Mbappé sur la pelouse).

La finale de la Ligue des champions est un événement sportif que beaucoup veulent voir en direct, si possible dans d’excellentes conditions. Vous ne savez pas où est diffusée l’édition de cette année ? Pas de panique, on vous explique tout, y compris comment regarder la rencontre dans une qualité optimale (4K UHD Dolby Vision).

Finale Ligue des champions // Source : Capture YouTube

Quand est diffusée la finale de la Ligue des champions ?

La finale de la Ligue des champions a lieu le samedi 28 mai, à partir de 21h.

Comment regarder la finale de la Ligue des champions ?

La Ligue des champions, au même titre que les championnats européens, est diffusée sur des chaînes payantes. En l’occurence cette saison : Canal+, beIN Sports et RMC Sport. Mais, et c’est une excellente nouvelle, la finale échappe à cette règle et peut aussi être appréciée sur une chaîne gratuite.

La finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid est donc diffusée en direct sur trois chaînes :

TF1

Canal+

RMC Sport

Ces chaînes sont bien évidemment accessibles en streaming, sur des plateformes comme myCanal, Molotov ou encore MyTF1 — disponibles sur de nombreux appareils (mobiles ou non).

@Finale Ligue des champions // Source : Capture YouTube

Comment regarder la finale de la Ligue des champions en 4K UHD ?

Il existe trois moyens de regarder la finale de la Ligue des champions en 4K UHD, soit avec une image beaucoup plus nette et détaillée. Certaines options proposent aussi le HDR, jusqu’au Dolby Vision selon votre équipement, pour des couleurs plus fidèles et un rendu plus éclatant. On pourra par ailleurs profiter d’un rendu audio Dolby Atmos, pour une immersion totale.

Canal+ préconise un débit internet stable de 25 Mb/s pour avoir accès à la qualité UHD.

Sur Canal+

Canal+ a prévu un dispositif historique pour la retransmission de la finale de la Ligue des champions, dont elle gère aussi la réalisation (puisqu’elle a lieu au Stade de France). En plus du flux Canal+ UHD habituel (en 4K SDR), on pourra, si l’on possède un téléviseur et un appareil de lecture compatibles, regarder le match en Dolby Vision et Dolby Atmos (rendu 8.4) — soit ce qui se fait de mieux pour les yeux et les oreilles.

Voici la liste des appareils compatibles :

Apple TV 4K 2eme génération (Dolby Vision) ;

Les box Android TV (selon modèle) ;

Les TV Sony (Dolby Vision, si compatible) ;

Les TV Hisense (Dolby Vision, si compatible) ;

NVIDIA Shield (Dolby Vision) ;

Amazon Fire TV Cube & Stick 4K (Dolby Vision).

Votre téléviseur n’est pas compatible avec le Dolby Vision (exemple : les produits Samsung) ? Vous aurez quand même une diffusion HDR HLG. Certains téléviseurs connectés peuvent également être compatibles avec le Dolby Vision et/ou le Dolby Atmos (on pense aux téléviseurs LG). Mais c’est du cas par cas.

Deux chaînes 4K sont proposées par Canal+ :

Canal+ UHD , qui reprend les programmes de Canal+ (dont le Canal Football Club), en 4K SDR.

, qui reprend les programmes de Canal+ (dont le Canal Football Club), en 4K SDR. Canal+ Finale UEFA Champions League, qui n’est qu’un flux 4K Dolby Vision, sans commentaires et sans publicités. Cette chaîne ne sera pas mise en avant, il faut la chercher dans l’onglet Sport.

Sur mobile, Canal+ promet un rendu binaural et Dolby Atmos, au casque, sur les appareils iOS (iPhone 7 et plus) et Android.

Sur TF1

TF1 4K retransmettra la finale de la Ligue des champions en qualité 4K UHD. Elle est disponible sur les box Bouygues (canal 37), Free (canal 101), Orange (canal 996) et SFR (canal 77).

Pas de HDR au programme, en revanche.

Sur RMC Sport

RMC Sport 4K proposera aussi de la 4K, mais pas de HDR.

Récapitulatif

Canal+ RMC Sport TF1 Diffusion en direct Canal+ ✅ RMC Sport ✅ TF1 ✅ 4K Canal+ ✅ RMC Sport ✅ TF1 ✅ HDR Canal+ ✅ RMC Sport ❌ TF1 ❌ Dolby Atmos Canal+ ✅ RMC Sport ❌ TF1 ❌